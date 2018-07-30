Olay, öğle saatlerinde Başakşehir Mahallesinde bulunan 3. TOKİ Konutları 2000 Sokak, CY1 Blok’ta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, bir çocuk annesi 23 yaşındaki Fatma Sert’ten dünden beri haber alamayan yakınları durumu polise haber verdi.

İHA'nın haberine göre, eve gelen polis ekipleri kapıyı açarak içeriye girdiklerinde genç kadını hareketsiz bir şekilde yerde yatar vaziyette buldu. Çağrılan sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde genç kadının hayatını kaybettiğini belirlendi. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Fatma Sert’in cesedi Karaman Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Odada çok sayıda hap bulan polis, genç kadının intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde dururken, genç kadının yapılacak olan otopsinin ardından kesin ölüm sebebinin belirleneceği öğrenildi. Fatma Sert'in evinde ölü olarak bulunduğu sırada 8 yaşındaki çocuğunun evde bulunmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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