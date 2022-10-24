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Karanlık, aydınlığa yeniliyor: Diwali ile beraber herkes iç ışığı için bir mum yakacak

Instagram, tüm dünyada kullanıcılarına Diwali isimli bir dizi anlık hikâye sunuyor. Genelde önemli günleri işaret etmek için bu yöntemi kullanan Instagram'da görülen Diwali'nin ne olduğu merak ediliyor. İşte, tüm detaylar....

Karanlık, aydınlığa yeniliyor: Diwali ile beraber herkes iç ışığı için bir mum yakacak

Tüm dünyada insanlar, Instagram profiline girdiğinde Diwali isimli bir hikâye butonuyla karşılaştı. Hikâye ksımında yer alan Diwali'ye tıklandığında bu başlık adı altında atılan tüm hikâyelerin bir araya getirildiği görülüyor. Peki, Instagram'da yer alan Diwali hikâyeleri nedir? Diwali ne demektir? Detaylara bakalım.

DİWALİ NEDİR?

Divali, Hindistan merkezli olup Hinduların kutladığı ve başlangıcı Hindu takviminin Ashvin ayının 13. gününe, karanlık iki haftanın başlangıcına denk gelen, "ışık festivali" anlamına gelen bir ulusal festivaldir. Beş gün boyunca sürüp teolojik anlamının yanı sıra yeni yılın kutlanmasını referans vermektedir.

7 Kasım'da başlayaca Diwali, 5 gün sürecek. Her sene sonbaharın bitimi, kışın başlangıcında kutlanan bayram karanlık ve ışığın arasındaki ilişkiyi temsil ediyor.

Diwali, karanlığın ışığa; kötülüğün, iyiliğe olan savaşını temsil ediyor. Festival adını, Hintlilerin ruhsal karanlıktan koruyan iç ışığı simgelemek için evlerinin dışında yaktıkları kil lambaların (deepa) isminden (avali) alır.

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