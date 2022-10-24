Tüm dünyada insanlar, Instagram profiline girdiğinde Diwali isimli bir hikâye butonuyla karşılaştı. Hikâye ksımında yer alan Diwali'ye tıklandığında bu başlık adı altında atılan tüm hikâyelerin bir araya getirildiği görülüyor. Peki, Instagram'da yer alan Diwali hikâyeleri nedir? Diwali ne demektir? Detaylara bakalım.

DİWALİ NEDİR? Divali, Hindistan merkezli olup Hinduların kutladığı ve başlangıcı Hindu takviminin Ashvin ayının 13. gününe, karanlık iki haftanın başlangıcına denk gelen, "ışık festivali" anlamına gelen bir ulusal festivaldir. Beş gün boyunca sürüp teolojik anlamının yanı sıra yeni yılın kutlanmasını referans vermektedir.