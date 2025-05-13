Kargo firmaları adına sahte mesaj tuzağı: Kişisel bilgileriniz tehlikede!

Son dönemde siber dolandırıcılar, kargo firmalarını taklit ederek geliştirdikleri yeni bir yöntemle vatandaşları hedef alıyor. Özellikle PTT Kargo ve Aras Kargo gibi güvenilir firmaların adını kullanan dolandırıcılar, sahte SMS ve e-mail mesajlarıyla kullanıcıların kişisel bilgilerini ele geçiriyor. Bu yöntem, hem maddi kayıplara hem de kimlik hırsızlığı gibi ciddi mağduriyetlere yol açıyor. Bu tür mesajlara karşı son derece dikkatli olmak gerekiyor. Resmi kanallar dışında paylaşılan linklere tıklanmaması yönünde uyarıyor.

SAHTE MESAJLARIN İÇERİĞİ VE YÖNTEMİ

Dolandırıcılar, genellikle kullanıcıları paniğe sevk eden ve aceleyle hareket etmeye zorlayan mesajlar gönderiyor. Örneğin, PTT Kargo adına gönderilen bir sahte SMS’te şu ifadeler yer alıyor:

“Değerli müşterimiz, paketinizi birçok kez teslim etmeye çalıştık ancak adres bilgilerinizin hatalı olması nedeniyle teslimat gerçekleştirilemedi! Lütfen bilgileri 6 saat içinde düzenleyin: Belirtilen süre içerisinde bilgilerin güncellenmemesi halinde günlük gözaltı ücreti alınacaktır.”

Bu tür mesajlar, kullanıcıları “6 saatlik süre” gibi kısıtlamalarla strese sokarak şüpheli linklere tıklamaya yöneltiyor. Benzer bir yöntemle Aras Kargo adına gönderilen e-maillerde ise “Paketiniz teslim edilemedi” başlıklı mesajlarla kullanıcılar sahte bir linke yönlendiriliyor. Bu linkler, genellikle bir form doldurulmasını veya kişisel bilgilerin güncellenmesini talep eden sahte bir web sayfasına açılıyor.

Benzer şekilde büyük kargo firmalarının ismini kullanarak gönderilen e-mailler de bulunduğu konusunda bilgiler aldık. Bu tip e-mail ve mesajlara itibar etmemek gerekiyor. REKLAM DOLANDIRICILARIN HEDEFİ: KİŞİSEL VE FİNANSAL VERİLER Sahte linklere tıklayan kullanıcılar, farkında olmadan ad, soyad, adres, telefon numarası gibi kişisel bilgilerini dolandırıcılara teslim ediyor. Daha da kötüsü, bazı durumlarda banka bilgileri veya ödeme detayları gibi hassas veriler de ele geçiriliyor. Bu bilgiler, dolandırıcılar tarafından kimlik hırsızlığı, banka hesabı dolandırıcılığı veya başka suç faaliyetlerinde kullanılabiliyor. Ayrıca, sahte linkler üzerinden cihazlara kötü amaçlı yazılımlar (malware) yüklenmesi de sıkça karşılaşılan bir durum. Bu yazılımlar, kullanıcıların tüm dijital verilerini riske atarak telefon veya bilgisayarlarını tamamen ele geçirebiliyor. MESAJLARIN ÜSLUBUNA DİKKAT! Siber güvenlik uzmanları, bu tür dolandırıcılık mesajlarının genellikle resmi bir tondan uzak, aceleci ve tehditkar bir üslup içerdiğini belirtiyor. Örneğin, “Günlük gözaltı ücreti alınacaktır” gibi ifadeler, gerçek kargo firmalarının asla kullanmayacağı bir dil. Ayrıca, resmi kargo firmalarının SMS veya e-mail yoluyla kişisel bilgi güncellemesi talep etmediğini vurgulayan uzmanlar, kullanıcıların bu tür mesajlara şüpheyle yaklaşması gerektiğini ifade ediyor. Şüpheli durumlarda, kargonun durumu hakkında bilgi almak için firmanın resmi web sitesi veya müşteri hizmetleri hattı kullanılmalı.