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        Haberler Gündem 3. Sayfa Karısını öldürmeye böyle gelmiş | Son dakika haberleri

        Karısını öldürmeye böyle gelmiş: Cezaevinden kaçıp karısını öldüren zanlı tutuklandı

        İzmir'in Konak ilçesinde cezaevinden kaçarak karısını öldürmeye gelen zanlı, mahalledeki güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Öte yandan, polis tarafından takip edilerek yakalandığı anlar da görüntülenen katil koca, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 25.06.2024 - 20:51 Güncelleme: 25.06.2024 - 20:51
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        Karısını öldürmeye böyle gelmiş
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        İzmir'deki olay, 22 Haziran günü saat 01.30 sıralarında Duatepe Mahallesi'nde meydana geldi.

        Edinilen bilgiye göre, bir çocuk annesi Gülsüm Mertoğlu (33), boşanma aşamasındaki kocası S.M. (38) tarafından kalbinden, sırtından ve karın boşluğundan defalarca bıçakladı. S.M. kaçarken, yaralı kadın olay yerinde hayatını kaybetti.

        Mertoğlu'nun cenazesi, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kayıplara karışan S.M.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucu cinayet zanlısı S.M.'nin Ödemiş Kaymakçı Açık Cezaevi'nden firar edip, eşinin yaşadığı Konak'taki eve geldiği ve cinayeti işlediği ortaya çıktı.

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        CİNAYET ÖNCESİ EVE GELDİĞİ ANLAR

        Cinayet zanlısı S.M.'nin olay öncesi eve gelip zile bastığı anlar, bıçaklanan kadının bir arabaya bindirilmesi ve zanlının olay yerinden ayrıldığı anlar sokaktaki bir güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Daha sonra Ballıkuyu semtinde zanlının polis tarafından takibi ve yakalandığı anlar da kaydedildi.

        TUTUKLANDI

        Polis tarafından kıskıvrak yakalanan S.M., sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.M., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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