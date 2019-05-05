Samsun’un İlkadım ilçesinde bugün öğlen saatlerinde akılalmaz bur olay yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Kıyı Emniyeti Samsun Müdürlüğü'nde teknisyen olarak görev yapan Semih Demir (31) gece nöbetten çıktı. Hobi olarak zıpkınla balık avlayan Semih Demir, nöbet çıkışı dalgıç kıyafetlerini giyerek zıpkınla balık avlamak için görev yaptığı yerin sahilinde denize daldı.

112 ACİL SERVİSİNİ ARADI

İHA'da yer alan habere göre denizden çıktığında elindeki zıpkını yere atan Semih Demir, zıpkının yere düştüğünde bulunduğu mekanizmadan kurtulması sonucu karnından yaralandı. 112 Acil Servis ekiplerini arayarak yardım isteyen Semih Demir, karnına saplanmış 1 metre 10 santim uzunluğundaki zıpkınla ambulansla hastaneye kaldırıldı.

ZIPKINLA ACİLE ZOR GİRDİ

Hastane girişinde karnına saplanan zıpkının uzun olmasından dolayı acil servisin kapısının üst kısmına çarpıp içeri sokulamayınca altındaki tekerlekli sedye alınıp üzerine yattığı tahta sedye ile içeri taşınan Semih Demir uğraşlar sonucu acil servis kapısından içeri girişi sağlandı.

HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR

Zıpkın doktorlar tarafından acil serviste karnından çıkartılan Semih Demir, ameliyata alındı. Semih Demir’in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.