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Kartal Belediye Başkanı Altınok Öz kimdir? sorusu dün tüm ülkeyi sarsan 8 katlı binanın çökmesinin ardından gündeme geldi. Kartal Belediye Başkanı Altınok Öz, bina çöktükten hemen sonra bina hakkında yıkım kararı olduğu iddialarını yalanlamıştı. Gençlik yıllarından itibaren CHP'de yer alan Altınok Öz, 3 Nisan 2009'da itibaren Kartal Belediye Başkanlığı görevini yürütüyor. Kartal Belediye Başkanı Altınok Öz'ün hayatından detaylar haberimizde.
KARTAL BELEDİYE BAŞKANI ALTINOK ÖZ KİMDİR?
Op. Dr. Altınok Öz, 1951 yılında Nevşehir’de doğdu. İlköğrenimini Sapanca ve Çorum’da tamamlayan ÖZ, 1975 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. İlk görev yeri Gülşehir’den sonra Bingöl Verem Savaş Dispanseri Baştabipliği ve Bingöl Sağlık Müdürlüğü yaptı. Daha sonra sırayla Nevşehir, S.S.K. Erzincan Hastanesi’nde Genel Cerrahi Uzmanı ve Baştabip olarak görevine devam eden Altınok Öz, Anamur ve son olarak da Kartal’da emekliliğine dek görevini sürdürdü.
1987-1992 yılları arasında Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde, 1992 yılından emekli olduğu Haziran 2008’e kadar S.S.K. Kartal Hastanesi’nde (Yavuz Selim Devlet Hastanesi) çalıştı. 1996 ve 2001’de S.S.K. Kartal Hastanesi’nde iki dönem Baştabiplik yaptı. 1969-1975 yılları arasında CHP Ankara Merkez İlçe Gençlik Kolları ve Sosyal Demokrasi Dernekleri Federasyonu (SDDF) üyesi olarak siyasi çalışmalarda bulunan Başkan Öz, emekli olmasının ardından siyasi çalışmalarını kaldığı yerden sürdürdü. Çeşitli demokratik kitle örgütlerinde üye ve yönetici olarak görev yapan Altınok Öz, kooperatif çalışmalarına hız verdi.
Marmara Geri Dönüşümcüler Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi'ni oluşturan Öz, 2004 yılından itibaren de Hırka Dağı’nda (Nevşehir) ceviz ve badem çiftçiliği yapmaktadır. Altınok Öz, ceviz konusunda ulusal ve uluslararası alanda bilimsel çalışmalar sürdürdüğü gibi şehircilik alanında da gerek yurtiçi gerek yurtdışında çeşitli incelemelerde bulundu. İlgi alanları arasında kitap okumak, seyahat etmek, motosiklet binmek ve futbol olan Op. Dr. Altınok Öz, evli ve 1 kız çocuğu babasıdır.
3 Nisan 2009 yılından beri Kartal Belediye Başkanlığı görevini yürütmektedir.
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