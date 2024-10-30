Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem İstanbul Kartal Belediyesi işçileri grev kararı aldı | Son dakika haberleri

        İstanbul'da Kartal Belediyesi işçileri grev kararı aldı

        İstanbul'un Kartal Belediyesi iştiraki Kartursaş A.Ş. işçileri, bir süredir devam eden toplu sözleşme görüşmelerinden sonuç alınamaması üzerine grev kararı aldı. Greve katılanlardan Kartal Belediyesi Beden Eğitimi Öğretmeni, eski hakem Deniz Ateş Bitnel, belediye sendikasının işçilere yüzde 15 gibi zam oranı teklif ettiğini belirterek, bu oranın işçiler tarafından kabul edilemez olduğunu ifade etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2024 - 17:57 Güncelleme: 30.10.2024 - 17:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kartal Belediyesi işçileri grev kararı aldı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İstanbul'un Kartal Belediyesi iştiraki Kartursaş A.Ş. işçileri, grev kararı aldı. Belediye çevresine "Bu iş yerinde grev var", "Mücadelemiz yaşanılabilir bir ücret için", "Tüm işverenler birleşseler de işçiler kazanacak" yazılı pankartlar asıldı.

        Greve katılanlardan Kartal Belediyesi Beden Eğitimi Öğretmeni, eski hakem Deniz Ateş Bitnel, toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin devam ettiğini söyledi. Bitnel, 1 Temmuz itibarıyla belediye sendikası ve işçi sendikalarının görüşmeye başladığını belirterek, 9 görüşme gerçekleşmesine rağmen bir sonuca varılamadığını aktardı.

        Belediye sendikasının işçilere yüzde 15 gibi zam oranı teklif ettiğini ifade eden Bitnel, bu oranın işçiler tarafından kabul edilemez olduğunu dile getirdi. Bitnel, sulh yoluna giderek görüşmelerin devam edeceğini anlatarak, şunları kaydetti:

        .png
        .png

        "İşçi arkadaşlarımız dün gece itibarıyla greve çıktı. Grev, görüşmeler sonuçlanana kadar devam edecek. İşçi arkadaşlarımızın yaşamları için gerekli olan ücret talepleri karşılanana kadar iş bırakma kararının arkasında duracağız. Görüşmedeki tıkanıklık giderilene kadar işçiler haklarını savunmaya ve iş bırakmaya devam edecek. Umarım çok kısa sürede bu görüşmeler sonuçlanır, işçiler hak ettiği ücreti alır. Sürecin çok uzamayacağını işçiler olarak umut ediyoruz. Umarım işveren sendikası da taleplerimiz doğrultusunda gerekli adımları atar."

        Grev kararının belediyeye 15 gün önce asıldığını ifade eden Bitnel, "15 gün bitiminde gerekli şartlara uyulmadığı için dün gece saat 00.00 itibarıyla işçiler greve çıktı. İşçiler, talepleri işveren tarafından karşılanana kadar grev kararından vazgeçmeyecek" diye konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #yerel haberler
        #istanbul haberleri
        #kartal belediyesi
        #grev kararı
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Altın rekorlar kırarken vatandaş faize yöneldi
        Altın rekorlar kırarken vatandaş faize yöneldi
        Villada sır olay! 3 kişinin cesedi bulundu
        Villada sır olay! 3 kişinin cesedi bulundu
        "Beşiktaş'a dönmek isterim!"
        "Beşiktaş'a dönmek isterim!"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli mesaj: Sevgili Kürt kardeşlerim, senden bu eli samimiyetle tutmanı bekliyoruz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli mesaj: Sevgili Kürt kardeşlerim, senden bu eli samimiyetle tutmanı bekliyoruz
        30 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        30 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        43. kattan düşerek ölen Semanur Arslan'ın telefonunun şifresi kırıldı: "Mahşerde görüşürüz"
        43. kattan düşerek ölen Semanur Arslan'ın telefonunun şifresi kırıldı: "Mahşerde görüşürüz"
        Özel'den Esenyurt tepkisi, teşekkür açıklaması
        Özel'den Esenyurt tepkisi, teşekkür açıklaması
        İsrail'in İran saldırısı ne kadar yıkıcı?
        İsrail'in İran saldırısı ne kadar yıkıcı?
        Hizbullah'ın yeni lideri Naim Kasım kim?
        Hizbullah'ın yeni lideri Naim Kasım kim?
        Oscar'lı oyuncu İstanbul'da
        Oscar'lı oyuncu İstanbul'da
        100 bin sosyal konut yapılacak
        100 bin sosyal konut yapılacak
        Balonda aşk
        Balonda aşk
        Kasım'da bölge bölge hava durumu! Yağmur var ama kuraklık kapıda
        Kasım'da bölge bölge hava durumu! Yağmur var ama kuraklık kapıda
        Esenyurt Belediye Başkanı gözaltında
        Esenyurt Belediye Başkanı gözaltında
        Süper Lig'de şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Süper Lig'de şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Yaklaşık bir ton ağırlığında! "İlk kez karşımıza çıkıyor"
        Yaklaşık bir ton ağırlığında! "İlk kez karşımıza çıkıyor"
        Eksikliği vücudu alarma geçiriyor!
        Eksikliği vücudu alarma geçiriyor!
        Yine linçlendi
        Yine linçlendi
        Yenilenebilir enerjide İsveç'in hedefindeki devrim niteliğindeki proje
        Yenilenebilir enerjide İsveç'in hedefindeki devrim niteliğindeki proje
        Beşiktaş'tan çifte transfer harekatı!
        Beşiktaş'tan çifte transfer harekatı!