Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2018 yılı Kasım ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) verilerini açıkladı. Buna göre TÜİK verilerine göre kasım ayında yüzde 0.64 azalması beklenen enflasyon yüzde 1.44 gerilerken, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 20,79, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 21,62 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 15,63 artış gerçekleşti

"STOK YAPIYORLAR"

Soğan ve patates ile ilgili stok haberlerinin üst üste gelmesiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, patates ve soğan fiyatlarıyla ilgili yaptığı açıklamada "Stok yapıyorlar, aldığımız ihbarlarla depoları basacağız" dedi. 48. Muhtarlar Toplantısı'nda konuşan Erdoğan, soğanın hastalık nedeniyle depoda çürüdüğü için fiyatının arttığı yönündeki açıklamalara da "Hastalıktan çürüdü diyorlar, siz çürüttünüz depoda" yanıtını verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu açıklamasından sonra üst üste yapılan depo baskınlarında tonlarca soğan ve pataes ele geçirildi.

SOĞAN DEPOSUNA BASKIN, FİYATLAR DÜŞTÜ

Son olarak Ankara Polatlı'da yapılan 43 depo baskınında tonlarca soğan pataes ele geçirildi. Tarım ve Orman Bakanlığı Ankara İl Müdürü Bülent Korkmaz konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Bugün itibariyle tespit ettiğimiz 43 büyük deponun açıldığını gördük. Bir iki gün öncesine göre 20-30 kuruş civarında fiyatlarda bir düşüş var" dedi

SOĞAN İLK, PATATES ÜÇÜNCÜ SIRADA



Kasım ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasından sonra fiyatı en fazla artan ve azalan ürünler de belli oldu. TÜFE'de aylık olarak en yüksek artış gösteren ürün yüzde 50,58 artışla kuru soğan oldu.

Kasım ayında fiyatı en çok artan ürünler:



Kuru soğan yüzde 50,58

Kaban (kadın için) yüzde 18,59

Patates yüzde 15,29

Kuru fasulye yüzde 13,69

Kabak yüzde 13,53

Salatalık yüzde 12,78

Bot (çocuk için) yüzde 11,53

Patlıcan yüzde 9,12

Hırka (kadın için) yüzde 8,88

Bot (erkek için) yüzde 8,83

Ketçap yüzde 8,74

Buğday unu yüzde 8,19

Erkek mont yüzde 8,08

Kargo gönderme ücreti yüzde 7,64

Bulgur yüzde 7,34

Kazak (çocuk için) yüzde 6,56

Pil yüzde 6,35

Sarımsak yüzde 6,13

Yeşil soğan yüzde 6,07

Sweatshirt (erkek için) yüzde 5,62

TÜFE'de aylık olarak fiyatı en fazla düşüş gösteren ürün ise yüzde 5,56'lık azalışla benzin oldu.

Kasım ayında fiyatı en fazla azalan ürünler şu şekilde oluştu:

Benzin yüzde 5,56

Çamaşır makinesi yüzde 5,87

Bulaşık makinesi yüzde 6,69

Yatak bazası yüzde 6,73

Mücevher (altın) yüzde 7,78

Yumurta yüzde 8,19

Ayva yüzde 8,77

Kanepe yüzde 8,92

Yatak çift kişilik yüzde 9,69

Yemek odası takımı yüzde 10,33

Karnabahar yüzde 10,35

Beyaz lahana yüzde 11,47

Otomobil (benzinli) yüzde 11,75

Uçak bileti ücreti yüzde 13,80

Otomobil (dizel) yüzde 13,87

Limon yüzde 15,68

Domates yüzde 16,72

Ispanak yüzde 21,58

Yurt dışı bir hafta ve daha fazla süreli turlar yüzde 22,26

Portakal yüzde 32,35

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