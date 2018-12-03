Tüketici fiyatları 2017'den beri aylık bazda ilk kez düştü. TÜİK verilerine göre enflasyon kasım ayında yüzde 1.44 ile 0.6'lık beklentilerin üzerinde düştü. Enflasyon yıllık bazda ise yüzde 25.24'ten yüzde 21.62'ye geriledi. Düşüşte ekim ayı sonunda açıklanan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ve Katma Değer Vergisi (KDV) indirimleri ve TL'nin dolar karşısında değer kazanması etkili oldu.

6 BAŞLIKTA İNDİRİM

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 31 Ekim'de 6 başlıkta KDV ve ÖTV indirimi yapılacağını duyurmuştu. Bu kapsamda beyaz eşya sektöründe ÖTV oranlarını yıl sonuna kadar sıfırlandı. 1600 cc ve altı motorlu araçlarda ÖTV uygulaması 15'er puanlık indirime gidildi. Ticari araçlarda KDV oranı yüzde 18'den yüzde 1'e indirildi.

Mobilya sektöründe KDV yüzde 18'den 8'e indi. Konuttaki yüzde 18'den 8'e indirilen KDV uygulaması ve tapu harçlarındaki yüzde 3 uygulaması da yıl sonuna kadar uzatıldı.

Enflasyon ekim ayında Topyekün Mücadele kampanyasına rağmen yüzde 2.67 artmıştı. Beklenti yüzde 1.87 artış olacağı yönündeydi. 9 Ekim'de yıl sonuna kadar enflasyon sepetindeki tüm markaların ve tüm kalemlerin bulunduğunu pek çok ürün ve hizmette en az yüzde 10 indirim yapılmasını içeren kampanya başlatılmıştı. Kampanya kapsamında doğalgaz ve elektriğe yılsonuna kadar zam yapılmayacağı açıklanmıştı.

KASIM AYINDA AYLIK EN YÜKSEK ARTIŞ YÜZDE 2,37 İLE GİYİM VE AYAKKABI GRUBUNDA OLDU

Ana harcama grupları itibariyle 2018 yılı Kasım ayında endekste yer alan gruplardan, sağlıkta %0,57, konutta %0,47, lokanta ve otellerde %0,41 ve alkollü içecekler ve tütünde %0,17 artış gerçekleşti.





AYLIK EN FAZLA DÜŞÜŞ GÖSTEREN GRUP YÜZDE 6,46 İLE ULAŞIM OLDU

Ana harcama grupları itibariyle 2018 yılı Kasım ayında endekste yer alan gruplardan ev eşyasında %2,85, eğlence ve kültürde %2,08, çeşitli mal ve hizmetlerde %0,96 ve gıda ve alkolsüz içeceklerde %0,74 düşüş gerçekleşti.

YILLIK EN FAZLA ARTIŞ YÜZDE 32,73 İLE EV EŞYASI GRUBUNDA GERÇEKLEŞTİ

TÜFE'de, bir önceki yılın aynı ayına göre çeşitli mal ve hizmetler %27,87, gıda ve alkolsüz içecekler %25,66, konut %24,76 ve eğlence ve kültür %21,18 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama gruplarıdır.

AYLIK EN YÜKSEK ARTIŞ YÜZDE 0,15 İLE TRB2 (VAN, MUŞ, BİTLİS, HAKKARİ)'DE OLDU

İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması (İBBS) 2. Düzey'de bulunan 26 bölge içinde, bir önceki yılın Aralık ayına göre en yüksek artış %23,59 ile TRA2 (Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan) bölgesinde, bir önceki yılın aynı ayına göre en yüksek artış %25,06 ile TRC3 (Mardin, Batman, Şırnak, Siirt) bölgesinde ve on iki aylık ortalamalara göre en yüksek artış %17,50 ile TR63 (Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye) bölgesinde gerçekleşti.

Kasım 2018'de endekste kapsanan 407 maddeden; 38 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 261 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 108 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.





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