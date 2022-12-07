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Kate Winslet sözünü tuttu

Daha önce kıyafetlerini sürdürülebilir bir şekilde yeniden giyeceğini ifade eden Kate Winslet, sözünü tuttu. Oscar ödüllü oyuncu, 2015 Toronto Film Festivali'nde giydiği gri elbiseyi 7 yıl sonra yeniden giydi

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  • Kate Winslet sözünü tuttu - Magazin haberleri

    Oscar, BAFTA, SAG, Emmy, Grammy ve Altın Küre ödüllerinin sahibi olan İngiliz oyuncu Kate Winslet, 7 yıl önce Londra'da düzenlenen Toronto Film Festivali'nde giydiği elbiseyle yeniden objektif karşısına geçti.
  • Kate Winslet sözünü tuttu - Magazin haberleri

    Winslet, yakasında süslemeleri olan gri elbiseyi dün akşam gerçekleştirilen 'Avatar: The Way Of Water' filminin galasında giydi. 
  • Kate Winslet sözünü tuttu - Magazin haberleri

    Filmde 'Ronal' karakterini canlandıran Kate Winslet, bu elbiseyi ilk kez 2015 yılında 'The Dressmaker' adlı filminin Toronto Uluslararası Film Festivali galasında giymişti.
  • Kate Winslet sözünü tuttu - Magazin haberleri

    SÖZÜNÜ TUTTU

    Daha önce kırmızı halı görünümleri için harcanan parayı 'israf' olarak tanımlayan oyuncu, kıyafetlerini sürdürülebilir bir şekilde yeniden giyme sözü vermişti. Winslet, bu hareketiyle sözünü tutmuş oldu.
  • Kate Winslet sözünü tuttu - Magazin haberleri

    "MENAJERİME KİLOMLA İLGİLİ SORULAR GELİYORDU"

    Ünlü oyuncu, geçtiğimiz günlerde de kadınların bedenleriyle ilgili gördükleri baskı hakkında düşüncelerini dile getirmişti. Sunday Times’a konuşan 47 yaşındaki Winslet, konuyla ilgili görüşlerini geçmişte yaşadıklarını anlatarak ifade etmişti. Oscar ödüllü Winslet, sosyal medya kullanımının artmasıyla beraber özellikle kadınların bedenleri ve dış görünümleriyle ilgili gördükleri baskıya dikkat çekmişti.

    Kate Winslet, bu baskıya değinerek "Ben gençken menajerim 'Kilosu nasıl?' diye telefonlar alırdı" ifadelerini kullanmıştı. Winslet, kendisine "Yalnızca şişman kız rolleri oynayabilirsin" dendiğini söylemişti.
  • Kate Winslet sözünü tuttu - Magazin haberleri

    Oyuncu, yüzünü hareket ettirebilmesinin, bıngıldayan bir vücuda sahip olmayı önemsediğini ve sektördeki şeylerin değiştiğini hissettiğini söylemişti.
  • Kate Winslet sözünü tuttu - Magazin haberleri

    "GENÇ OYUNCULAR SÜREKLİ TETİKTE OLMAK ZORUNDA"

    Winslet, ayrıca 22 yaşındaki kızı Mia Threapleton ile birlikte 'I Am Ruth'ta rol almıştı. Winslet, kızı yaşındaki oyuncular için daha çok endişeli olduğunu belirterek "Tüm dünyanın kapımın önünde olması zaten yeterince zordu, ama artık bugünün haberleri kalıcı. Sarhoşken ya da aptalken yaptığın şey size musallat olmak için yeniden ortaya çıkabilir. Genç oyuncular sürekli tetikte olmak zorunda. Olağanüstü zor olmalı" diye konuşmuştu.
  • Kate Winslet sözünü tuttu - Magazin haberleri

    "ÇIPLAK SAHNELERLE SEYİRCİYİ BIKTIRMAK İSTEMİYORUM"

    Öte yandan 1997'de rol aldığı 'Titanic' filmiyle büyük bir şöhret yakalayan Kate Winslet, daha önce oyunculuk kariyeriyle ilgili aldığı kararları açıklamıştı. Çıplak sahnelerde rol alarak seyirciyi bıktırmak istemediğini anlatan Winslet, "Seyirci beni o sahnelerde gördüğünde 'yine başladı' demesin" sözleriyle bu konuya yaklaşımından bahsetmişti.
  • Kate Winslet sözünü tuttu - Magazin haberleri

    "YAŞIMLA İLGİLİ BİR DURUM DEĞİL"
     
    New York Times'a konuşan İngiliz oyuncu, bundan sonra rol alacağı çıplak sahnelerin sayılı olduğunu söylemişti. Winslet, artık bu tür sahnelerde oynarken kendini o kadar da rahat hissetmediğini sözlerine eklemişti. Winslet, "Bu aslında yaşımla ilgili bir durum da değil" diye konuşmuştu.

    Fotoğraflar: AP, Reuters, Splash News, Avalon

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