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        Haberler Gündem 3. Sayfa Katliam gibi kazada otobüs şoförünün ifadesi ortaya çıktı!

        Katliam gibi kazada otobüs şoförünün ifadesi ortaya çıktı!

        Mersin'de karşı şeride geçip 10 kişinin ölümüne ve 39 kişinin de yaralanmasına yol açan otobüsün şoförü Ali Güler, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Katliam gibi kazada Güler'in ifadesi ortaya çıktı. Şüpheli savunmasında, "Gişeden çıktıktan sonra bir aracı solladım. Hava aşırı yağışlıydı. Zemin ıslak olunca hakimiyetimi kaybettim. Çok üzgünüm" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.05.2024 - 12:58 Güncelleme: 28.05.2024 - 12:58
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        Mersin'de 10 kişinin hayatını kaybettiği, 39 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin tutuklanan yolcu otobüsünün şoförü Ali Güler'in (45), ifadesi ortaya çıktı.

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        DHA'nın haberine göre Güler'in, "Gişeden çıktıktan sonra bir aracı solladım. Hava aşırı yağışlıydı. Zemin ıslak olunca hakimiyetimi kaybettim. Çok üzgünüm" dediği öğrenildi.

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        Kaza, 26 Mayıs'ta saat 19.00 sıralarında Yenice Mahallesi Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda meydana geldi.

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        Diyarbakır-İstanbul seferini yapan Star Diyarbakır firmasına yolcu otobüsü, şoför Ali Güler’in direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu çelik bariyerleri yıkıp karşı şeride geçti.

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        Adana yönüne geçen otobüs, sürücülerinin kimliği öğrenilemeyen iki otomobil ve bir kamyonla çarpıştı.

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        Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine Mersin ve Adana'dan çok sayıda sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekibi sevk edildi. Kaza yerinde 10 kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi.

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        Sağlık ve itfaiye ekipleri tarafından araçlardan çıkarılan 39 yaralı ise Mersin, Tarsus ve Adana'daki hastaneye kaldırıldı. Yaralıların tedavisi sürüyor.

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        Kazada hafif yaralanan şoför Ali Güler, tedavisinin ardından gözaltına alındı. Güler, Tarsus İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderilirken ifadesi de ortaya çıktı.

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        İfadesinde yaşanan kaza nedeni ile çok üzgün olduğunu dile getiren Ali Güler, "Gişeden çıktıktan sonra bir aracı solladım. Hava aşırı yağışlıydı. Zemin ıslak olunca hakimiyetimi kaybettim. Çok üzgünüm" dediği belirtildi.

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        #haberler
        #Mersin
        #Ali Güler
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