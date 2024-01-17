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        Kayseri'de 15 firari hükümlü yakalandı

        KAYSERİ'deçeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 15 kişi, polis ekiplerince yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.01.2024 - 12:14 Güncelleme: 17.01.2024 - 12:15
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        Kayseri'de 15 firari hükümlü yakalandı
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        KAYSERİ'deçeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 15 kişi, polis ekiplerince yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, çeşitli suçlardan aranan 15 kişinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda 85 personelin katılımıyla belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. 10'u 'hırsızlık' suçu olmak üzere çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 15 kişi, yakalandı. Gözaltına alınan hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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