Kayseri Valisi Çiçek, Kayseri Şeker Fabrikasını ziyaret etti Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Şeker Fabrikasını ziyaret ederek işçilerle bir araya geldi.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Şeker Fabrikasını ziyaret ederek işçilerle bir araya geldi.

Kayseri Şeker Fabrikasından yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Çiçek, ilk olarak Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay'ı ziyaret etti.

Ardından çalışan yemekhanesinde işçilerle bir araya gelen Çiçek, işçilerle bir süre sohbet etti.

Ziyarette konuşan Vali Çiçek, Kayseri Şeker Fabrikasının ülke ekonomisine yaptığı katkıları takdir ettiğini belirterek, emeği geçenleri tebrik etti.

Kayseri Şeker'in, Kayseri'nin üreten gücü olmakla birlikte tarımsal ekonominin de lokomotifi konumunda olduğunu aktaran Çiçek, aynı zamanda şehrin sosyal sorumluluk projelerine de katkı verdiğini ifade etti.

Akay da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bu yılın Kayseri Şeker için bir dönüm noktası olduğunu belirtti.

Gerçekleştirdikleri en geniş çaplı pancar ekimiyle çiftçi kuruluşu olarak Türkiye'de ilkleri başarmaya devam ettiklerini ifade eden Akay, şunları kaydetti:

"Ayrıca halka arzımızı başarıyla tamamlayarak mayıs ayı itibarıyla Borsa İstanbul'da hisselerimiz işlem görmeye başlamıştır. Bu başarımız, şirketimizin sadece alana ekim veya fabrika yatırımlarıyla değil, aynı zamanda istihdam ve personel politikalarıyla da öncü pozisyonunu pekiştirdiğini göstermektedir. 800 çalışanımıza kadro verilmesi ve özellikle yüzde 100'ün üzerinde gerçekleşen ücret artışıyla çalışanlarımızın refah seviyesini en yüksek düzeye çıkarmayı amaçlıyoruz."

Vali Çiçek, daha sonra işletme binasına geçerek, pancarın şekerle buluşma sürecine tanıklık etti.