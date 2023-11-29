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        KAYSERİ'DE 'DUR' İHTARI YAPAN POLİSE ÇARPAN SÜRÜCÜ SAKLANDIĞI ADRESTE YAKALANDI

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.11.2023 - 04:28 Güncelleme: 29.11.2023 - 04:28
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        KAYSERİ'DE 'DUR' İHTARI YAPAN POLİSE ÇARPAN SÜRÜCÜ SAKLANDIĞI ADRESTE YAKALANDI
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        KAYSERİ´ninTalasilçesinde, yol üzerinde yapılan denetleme sırasında `dur´ ihtarında bulunan trafik polisine çarpıp kaçan M.B.Ö., saklandığı adreste yakalandı. Şüpheli gözaltına alınırken, hastaneye kaldırılan polis memurunun hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

        Olay, gece saatlerinde Talas ilçesi Atatürk Bulvarı´nda meydana geldi. Bulvar üzerinde denetleme yapan polis ekipleri, M.B.Ö. yönetimdeki 38 AJB 335 plakalı otomobili durdurmak istedi. 'Dur' ihtarına uymayan M.B.Ö., önünde bulunan polis memuruna çarptıktan sonra hızla olay yerinden kaçtı. Yaralanan polis memuru olay yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Denetimden kaçarken polis memurunu yaralayan M.B.Ö.'nün yakalanması için sek edilen takviye birliklerle bölge abluka altına alındı. Yapılan araştırmada şüpheli, saklandığı eve yapılan baskınla yakalandı. Gözaltına alınan M.B.Ö., Kayseri Devlet Hastanesi Adli Tabipliği'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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