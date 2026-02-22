Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri Haberleri

        Kayseri'de kaybolan 16 yaşındaki kız çocuğu için arama çalışması başlatıldı

        Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde kayıp başvurusu yapılan 16 yaşındaki İlknur Çiçek için arama çalışması başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2026 - 00:38 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri'de kaybolan 16 yaşındaki kız çocuğu için arama çalışması başlatıldı

        Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde kayıp başvurusu yapılan 16 yaşındaki İlknur Çiçek için arama çalışması başlatıldı.

        Methiye Mahallesi'ndeki ikametinden saat 10.00'da ayrılan Çiçek'ten haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye, AFAD, UMKE, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kız çocuğunun bulunabilmesi için çalışma başlatan ekipler, mahalle ve çevresinde hem yaya hem dronla arama yaptı.

        Yaklaşık 8 saat süren çalışmalara ara veren ekipler, aramaya sahurdan sonra yeniden başlayacak.

        Arama çalışmalarına, yaklaşık 150 kişilik ekip ve arama kurtarma köpekleriyle devam edileceği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        G.Saray'dan VAR tepkisi: Kabul edilemez bir skandaldır!
        G.Saray'dan VAR tepkisi: Kabul edilemez bir skandaldır!
        Galatasaray'a Konyaspor çelmesi!
        Galatasaray'a Konyaspor çelmesi!
        İstanbul'un en kirli havaya sahip ilçesi
        İstanbul'un en kirli havaya sahip ilçesi
        Aslan zirvede ağır yaralı!
        Aslan zirvede ağır yaralı!
        'Türkiye'de tarım bitmedi, bitmeyecek'
        'Türkiye'de tarım bitmedi, bitmeyecek'
        "Futbol adına utanç verici!"
        "Futbol adına utanç verici!"
        Berlin'de Türk damgası
        Berlin'de Türk damgası
        Yeni küresel tarife oranını duyurdu
        Yeni küresel tarife oranını duyurdu
        Balkanlar'dan geliyor! Kar ve yağmur uyarısı...
        Balkanlar'dan geliyor! Kar ve yağmur uyarısı...
        "G.Saray kazanmak için bir şey yapmadı"
        "G.Saray kazanmak için bir şey yapmadı"
        'Sahursuz oruç' vücuda neler yapıyor?
        'Sahursuz oruç' vücuda neler yapıyor?
        Oğuzhan Çöpür 6 kez bıçaklandı, ailesi tehdit mesajları alıyor
        Oğuzhan Çöpür 6 kez bıçaklandı, ailesi tehdit mesajları alıyor
        Epstein dosyası sonrası Chomsky tartışması! Müfredattan çıkarılmalı mı?
        Epstein dosyası sonrası Chomsky tartışması! Müfredattan çıkarılmalı mı?
        Şüpheli ölümde ustalar serbest bırakıldı
        Şüpheli ölümde ustalar serbest bırakıldı
        Savcı olduğunu söyleyerek tehdit etti!
        Savcı olduğunu söyleyerek tehdit etti!
        İftarı hızlı yapanlar dikkat!
        İftarı hızlı yapanlar dikkat!
        Ramazan Günlüğü üçüncü bölüm
        Ramazan Günlüğü üçüncü bölüm
        Önce araba sonra cip çarptı! 1 ölü
        Önce araba sonra cip çarptı! 1 ölü
        Rıza Karaağaçlı: Popüler olduğumu bilmiyordum
        Rıza Karaağaçlı: Popüler olduğumu bilmiyordum
        Bir prensin çöküş hikâyesi
        Bir prensin çöküş hikâyesi

        Benzer Haberler

        Kayseri'de kaybolan genç kız için arama çalışması başlatıldı
        Kayseri'de kaybolan genç kız için arama çalışması başlatıldı
        Kayseri'de firari FETÖ hükümlüsü eski öğretmen yakalandı
        Kayseri'de firari FETÖ hükümlüsü eski öğretmen yakalandı
        4 yıl 7 ay kesinleşmiş hapsi bulunan FETÖ üyesi yakalandı
        4 yıl 7 ay kesinleşmiş hapsi bulunan FETÖ üyesi yakalandı
        Kayseri'nde 17 yaşındaki genç kızdan haber alınamıyor
        Kayseri'nde 17 yaşındaki genç kızdan haber alınamıyor
        AK Parti Kayseri İl Başkanlığı Ramazan'da sahada
        AK Parti Kayseri İl Başkanlığı Ramazan'da sahada
        Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Yardımlaşma Vakfı iftarda buluştu
        Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Yardımlaşma Vakfı iftarda buluştu