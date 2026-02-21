Canlı
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri Haberleri

        Kayseri'de firari FETÖ hükümlüsü eski öğretmen yakalandı

        Kayseri'de hakkında 4 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) hükümlüsü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2026 - 23:40 Güncelleme: 21.02.2026 - 23:40
        Kayseri'de firari FETÖ hükümlüsü eski öğretmen yakalandı
        Kayseri'de hakkında 4 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) hükümlüsü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan hakkında 4 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski öğretmen A.P.'yi (50) yakaladı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

