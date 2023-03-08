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Keanu Reeves: Epey havalı ve gerçeküstü

Keanu Reeves, Alman bilim insanlarının yeni keşfettikleri kimyasalın adını 'Keanumisin' koymalarının ardından konuştu. Adının bu şekilde anılmasını havalı bulduğunu ifade eden oyuncu, "Bu benim için gerçeküstü" dedi

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  • Keanu Reeves: Bu benim için epey havalı ve gerçeküstü - Magazin haberleri

    Alman bilim insanları, mantarları öldüren bir kimyasal bileşiğe Keanu Reeves'in adını vermişti. 'Leibniz Enstitüsü Biyo Pilot Tesisi'nden araştırmacıların yeni keşfettikleri kimyasalın adı 'Keanumisin' olmuştu.
  • Keanu Reeves: Bu benim için epey havalı ve gerçeküstü - Magazin haberleri

    "DÖVÜŞ YETENEKLERİNE İTHAFEN ADINI KULLANDIK"

    'Keanumisin', Latince adı 'Pseudomonas' olan lipopeptit bakteri cinsi tarafından üretiliyor. Lipopeptitler, güçlü mantar öldürücü özellikleri nedeniyle genelde antibiyotik olarak kullanılıyor.

    Araştırmacılar, Reeves'in 'The Matrix' ve 'John Wick' serilerindeki güçlü dövüş yeteneklerine ithafen onun adını kullandıklarını belirtti.
  • Keanu Reeves: Bu benim için epey havalı ve gerçeküstü - Magazin haberleri

    "BENİM İÇİN EPEY HAVALI VE GERÇEKÜSTÜ"

    Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Keanu Reeves de adının bu şekilde anılmasını havalı bulduğunu ifade etti.

    Bir soru-cevap etkinliğinde hayranlarıyla sohbet eden ünlü oyuncu, "Adını 'John Wick' koymalıydılar ama bu benim için epey havalı ve gerçeküstü" şeklinde konuştu.
  • Keanu Reeves: Bu benim için epey havalı ve gerçeküstü - Magazin haberleri

    "Teşekkürler bilim insanları!" diyen Reeves, "Bize yardım ettiğiniz için teşekkürler ve iyi şanslar" ifadelerini de kullandı.
  • Keanu Reeves: Bu benim için epey havalı ve gerçeküstü - Magazin haberleri

    "O DA ROLLERİNDE SON DERECE ÖLÜMCÜL"

    Araştırma ekibi lideri Sebastian Götze de, "Lipopeptitler mantarları o kadar etkili biçimde öldürüyor ki onlara Keanu Reeves'in adını verdik vermeyi uygun bulduk. Çünkü o da rollerinde son derece ölümcül..." açıklamasında bulundu.
  • Keanu Reeves: Bu benim için epey havalı ve gerçeküstü - Magazin haberleri

    Araştırmacılar, 'Keanumisin'lerin hem bitkileri saran hem de insanları enfekte eden mantarlara karşı etkili olduğunu da tespit etti. Sebastian Götze liderliğindeki araştırma ekibi, bileşiğin bitkilere zarar vermediğini de vurguladı.
  • Keanu Reeves: Bu benim için epey havalı ve gerçeküstü - Magazin haberleri

    Bu yüzden zararlı kimyasallar ve pestisitlere karşı çevre dostu ve doğal bir alternatif olarak kullanılabileceğine inanılıyor. Bileşiğin aynı zamanda insanlar için de güvenli olduğu da düşünülüyor. Zira çok düşük bir yoğunlukta bile mantarlara etki edebiliyor.

    Fotoğraflar: AP, AA
  • Keanu Reeves: Bu benim için epey havalı ve gerçeküstü - Magazin haberleri

    Keanu Reeves

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