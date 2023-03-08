Keanu Reeves: Epey havalı ve gerçeküstü

"BENİM İÇİN EPEY HAVALI VE GERÇEKÜSTÜ"



Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Keanu Reeves de adının bu şekilde anılmasını havalı bulduğunu ifade etti.



Bir soru-cevap etkinliğinde hayranlarıyla sohbet eden ünlü oyuncu, "Adını 'John Wick' koymalıydılar ama bu benim için epey havalı ve gerçeküstü" şeklinde konuştu.