Kerem Aktürkoğlu, Ceren Azak ile evlendi
Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, çocuk gelişim uzmanı Ceren Azak ile dünya evine girdi
Giriş: 29.05.2025 - 21:13 Güncelleme: 29.05.2025 - 21:13
Türkiye A Milli Futbol Takımı ve Portekiz'in Benfica takımında forma giyen futbolcu Kerem Aktürkoğlu; hayatını, Ceren Azak ile birleştirdi. Geçtiğimiz aralık ayında nişanlanan çift, bugün nikâh masasına oturdu. Portekiz Ligi’nin sona ermesinin ardından Türkiye’ye dönen Aktürkoğlu, memleketi Kocaeli’deki bir otelde evlendi.
Fotoğraflar: Instagram
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