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        Haberler Magazin Kerem Aktürkoğlu, Ceren Azak ile evlendi - Magazin haberleri

        Kerem Aktürkoğlu, Ceren Azak ile evlendi

        Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, çocuk gelişim uzmanı Ceren Azak ile dünya evine girdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.05.2025 - 21:13 Güncelleme: 29.05.2025 - 21:13
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        Kerem Aktürkoğlu evlendi
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        Türkiye A Milli Futbol Takımı ve Portekiz'in Benfica takımında forma giyen futbolcu Kerem Aktürkoğlu; hayatını, Ceren Azak ile birleştirdi. Geçtiğimiz aralık ayında nişanlanan çift, bugün nikâh masasına oturdu. Portekiz Ligi’nin sona ermesinin ardından Türkiye’ye dönen Aktürkoğlu, memleketi Kocaeli’deki bir otelde evlendi.

        Fotoğraflar: Instagram

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        #Kerem Aktürkoğlu
        #Ceren Azak
        #Kerem Aktürkoğlu evlendi
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