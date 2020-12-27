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HaberlerGündemKıdemli Başçavuş Bekir Biçer koronaya yenildi
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Astsubay Kıdemli Başçavuş Bekir Biçer korona kurbanı oldu

Çanakkale'de bulunan 2'nci Kolordu İstihkâm Alay Komutanlığı'nda görev yapan Astsubay Kıdemli Başçavuş Bekir Biçer, Kovid-19 tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

Kıdemli Başçavuş Bekir Biçer koronaya yenildi
HABERTURK.COM

Çanakkale'deki 2'nci Kolordu İstihkâm Alay Komutanlığı'nda görev Astsubay Kıdemli Başçavuş Bekir Biçer, Kovid-19 tedavisi gördüğü hastenede hayatını keybetti.

Acı haberi Milli Savunma Bakanlığı duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Çanakkale'de bulunan 2'nci Kolordu İstihkâm Alay Komutanlığı'nda görev yapan silah arkadaşımız Astsubay Kıdemli Başçavuş Bekir Biçer, Kovid-19 tedavisi gördüğü Akşehir Devlet Hastanesi'nde kurtarılamayarak vefat etmiştir. Arkadaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı dileriz" denildi.

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