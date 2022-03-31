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Haberler Teknoloji Kiğılı teknolojiye 50 milyon TL yatırım yapacak
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Kiğılı’dan hazır giyim teknolojisine 50 milyon TL yatırım

Hazır giyim sektöründe dijital temelli altyapı uygulamalarına odaklanan Kiğılı, bu yıl 50 milyon TL’lik teknoloji, start-up ve ekosistem yatırımı planladığını duyurdu.

Kiğılı teknolojiye 50 milyon TL yatırım yapacak
Teknolojiye 50 milyon TL yatırım yapacak
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HABERTURK.COM

Hazır giyim markası Kiğılı, perakende alanındaki teknoloji ekosistemine 2022 yılı içinde 50 milyon TL yatırım yapmayı planladığını açıkladı.

Kiğılı’nın bu alandaki dört teknolojisinden biri olan QualisICT Teknoloji, yapay zeka ve makine öğrenmesi teknolojileri aracılığıyla süreç optimizasyonu sağlarken; Octopus Teknoloji, ekran yönetimini yapay zekayla bütünleştirip kişiye özel fırsatlar geliştirmeye, Q-Soft Teknoloji ise tekrarlayan iş süreçlerini 7/24 yönetmeye odaklanıyor.

Kiğılı Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Kiğılı’nı da katıldığı toplantıda yakın zamanda metaverse’de de yer alacağını açıklayan şirket, teknolojiye bu yıl 50 milyon TL yatırım yapmayı planlıyor.

Kiğılı’nın teknoloji yatırımlarına dair değerlendirmelerde bulunan Kiğılı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hilal Suerdem, “Kiğılı olarak uzun yıllar üzerinde çalıştığımız dört aktif teknoloji yatırımımız bulunuyor. 2022 yılı başı itibarıyla teknoloji ekosistemimize 50 milyon TL’lik bir bütçe hedefledik” dedi.

METAVERSE İÇİN DE HAZIRLIK YAPIYOR

Pandemiyle birlikte teknoloji yatırımlarının değişen kullanıcı deneyimlerine göre şekillendiğini söyleyen Suerdem, yüzde 100 Kiğılı girişimi olan ve Bilişim Vadisi’nde konumlandırdıkları QualisICT Teknoloji’nin start-up ruhu ile yönetilen bir yapıya sahip olduğunu söyledi. QualisICT’nin yanı sıra Octopus Teknoloji ve Q-Soft Teknoloji özelinde yatırımlarının da olduğunu belirten Suerdem, yeni dönem yatırımlarına ilişkin olarak ise şunları kaydetti:

“GoArt firmasının erken dönem ve 2. yatırımcısı olarak yerimizi aldık. Kısa süre içinde NFT koleksiyonlarımızı bu platformda sergileyeceğiz. Şu anda koleksiyonlarımıza dair yenilikçi ve sanal dünyaya uyum sağlayacak tasarımlarımız üzerinde çalışıyoruz. Yakın zamanda metaverse dünyasında yerimizi alarak sanal mağazalarımız aracılığıyla kullanıcılara bu dünyada da eşlik edeceğiz.”

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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