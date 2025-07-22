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        Doların karşısında en güçlü para birimleri

        ABD Doları karşısındaki güç söz konusu olduğunda, çoğu kişi Euro veya İngiliz Sterlini gibi küresel rezerv para birimlerinin listenin başında yer alacağını varsayar. Ancak gerçekte ABD Doları karşısındaki dünyanın en güçlü para birimleri, genellikle güçlü finansal rezervlere veya düşük enflasyon ortamlarına sahip küçük ama ekonomik olarak istikrarlı ülkelerin para birimleri. Son verilere göre, 1 Kuveyt Dinarı 3,28 dolara eşit ve bu da onu dünyanın en güçlü para birimi yapmakta. Onu, güçlü merkez bankacılığı sistemlerine ve yönetilen döviz kuru rejimlerine sahip petrol zengini Körfez ülkelerinin para birimleri olan Bahreyn Dinarı (2,65 dolar) ve Umman Riyali (2,60 dolar) yakından takip etmekte.

        Giriş: 22.07.2025 - 16:26 Güncelleme: 22.07.2025 - 16:26
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        #dolar
        #En güçlü para birimleri
        #euro
        #sterlin
        #dinar

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