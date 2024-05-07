Kim Kardashian'a Met Gala'da aşırı ince bel tepkisi

"GÜZELLİK STANDARTLARI ULAŞILAMAZ HALE GELİYOR"

Bir sosyal medya kullanıcısının; "Gerçekten rahatsız görünüyor ve sanki nefes almakta zorlanıyormuş gibi sersemlemiş duruyor. Ailesinin belirlediği güzellik standartları her yıl daha da yükseliyor ve ulaşılamaz hale geliyor. Kim'in beli kopacakmış gibi duruyor" yorumu büyük destek gördü.