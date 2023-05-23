Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Sosyal Güvenlik İşçi
ABONE OL

Kimler ihbar tazminatı alabilir?

İhbar tazminatı, iş akdini fesheden tarafın karşı tarafa ödemekle yükümlü olduğu bir tazminattır. Sadece işverence işçiye ödenmez, kimi durumlarda işçi de işverene ihbar tazminatı ödemek zorunda kalabilir. Peki emeklilik gerekçesi ile işten ayrılan işçi ihbar tazminatı alabilir mi? HABERTÜRK’ten Ahmet Kıvanç, ihbar tazminatı ile ilgili merak edilenleri yazdı

Kimler ihbar tazminatı alabilir?

İş Kanunu’na göre belirsiz süreli iş sözleşmelerinin feshinden önce karşı tarafa bildirim zorunluluğu bulunuyor. Bildirimi, iş akdini fesheden tarafın yapması gerekir. Süresi belli olan sözleşmelerde önceden bildirimde bulunulması gerekmez.

Kanuna göre bildirim (ihbar) süreleri, işçinin o işyerindeki çalışma süresine göre belirlenir. İşyerindeki çalışma süresi 6 aydan az sürmüş işçinin bildirimi 2 hafta önceden yapılmalıdır. İşi 6 aydan 1.5 yıla kadar sürmüş işçi için 4 hafta; 1.5 yıldan 3 yıla kadar sürmüş işçi için 6 hafta; 3 yıldan fazla sürmüş işçi için de 8 hafta önce bildirim yapılması zorunludur. Kanun ile belirlenmiş bu süreler bireysel veya toplu iş sözleşmesiyle uzatılabilir ancak azaltılamaz.

BİLDİRİM YAPMAYAN TARAF TAZMİNAT ÖDER

Kanuna göre bildirimde bulunması gerektiği halde yükümlülüğünü yerine getirmeyen taraf, bildirim süresine karşılık gelen ücret tutarında ihbar tazminatı ödemek zorundadır. Bildirim süresine uyulması halinde tazminat ödeme yükümlülüğü ortaya çıkmaz. Çalışanlar ihbar tazminatı ödemek zorunda kalmamak için bildirim sürelerine dikkat etmelidir.

EMEKLİLİK GEREKÇESİ İLE İŞTEN AYRILANA İHBAR TAZMİNATI ÖDENİR Mİ?

İş Kanunu uyarınca bazı durumlarda iş akdini feshederken önceden karşı tarafa bildirimde bulunma zorunluluğu bulunmamaktadır. Deneme süresi içinde işten ayrılanlar, kadın çalışanlar resmi nikâh kıydıktan sonraki bir yıl içinde evlilik gerekçesiyle işten çıkarken, askerlik nedeniyle işten ayrılırken, ya da emeklilik gerekçesiyle işten ayrılırken işçinin önceden bildirimde bulunması gerekmez.

Bu sebeplerle işten ayrılan işçi için işverenin ihbar tazminatı ödeme yükümlülüğü de söz konusu olmaz.

HAKLI NEDENLE FESİH YAPAN İŞÇİ İHBAR TAZMİNATI ALABİLİR Mİ?

İşveren haklı sebeple iş akdini feshederken ihbar süresine uymak veya ihbar tazminatı ödemek zorunda değil. İşçinin de haklı fesih yaparken ihbar süresine uyma yükümlülüğü bulunmuyor.

Haklı fesih yapan işçi kıdem tazminatına hak kazanır ancak ihbar tazminatı alamaz.

İHBAR TAZMİNATI NASIL HESAPLANIR?

İhbar tazminatının hesabında, normal ücrete ek olarak işçiye sağlanmış para veya para ile ölçülmesi mümkün olan menfaatler de göz önünde bulundurulur. Yemek, ulaşım, yakacak gibi düzenli ödemelerin de ihbar tazminatına dahil edilmesi gerekir.

Brüt ihbar tazminatından gelir vergisi ve damga vergisi kesintisi yapıldıktan sonra net tutar ödenir. İhbar tazminatından sosyal güvenlik primi kesilmez.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Emekliler en büyük ikinci parti
SOSYAL GÜVENLİK Emekliler en büyük ikinci parti
İşyeri kodu “Şüpheli” olan emekli olabilir mi?
SOSYAL GÜVENLİK Emeklilikte işyeri koduna dikkat!
Gençlerin GSS yükümlülüğü
SOSYAL GÜVENLİK Gençler GSS borcundan nasıl kurtulur?
Reddi miras o aylığı engellemez
SOSYAL GÜVENLİK Reddi miras o aylığı engellemez
Seçimde neler vaat edildi?
SOSYAL GÜVENLİK Gözler seçim vaatlerinde
Çalışan annelerin hakları neler?
SOSYAL GÜVENLİK Çalışan annelerin hakları neler?
Emeklilik dilekçesi ne zaman verilmeli
SOSYAL GÜVENLİK Emeklilik dilekçesi ne zaman verilmeli
Kamuda işçi ücreti 2 yılda ne kadar arttı?
SOSYAL GÜVENLİK Taşeron işçinin ücreti ne oldu?
Kamu işçisi tamam, sıra memur ve emekliye zamda - Ekonomi Haberleri
SOSYAL GÜVENLİK Sıra memur ve emeklinin zammında
EMEKLİ MAAŞ ZAMMI 2023: En düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak ve yüzde kaç zam gelecek? 6 aylık enflasyon farkı ile emekli maaş zammı ne zaman belli olacak?
SOSYAL GÜVENLİK 2023 Temmuz emekli maaşı ne kadar olacak?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.