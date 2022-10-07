Kimlik avı saldırıları 6 kat arttı

Siber güvenlik şirketi ESET, Mayıs-Ağustos 2022 dönemini kapsayan ESET 2022 D2 Tehdit Raporu’nu kamuoyu ile paylaştı. Dört ayda bir yayımlanan ve dünya genelinde ön plana çıkan siber tehditleri mercek altına alan rapora göre, Covid kaynaklı pandeminin etkisini azaltması ve çalışanların ofislere dönmeye başlaması ile birlikte RDP olarak adlandırılan saldırı girişiminde yüzde 89 oranında gerileme görüldü.

Bunda alınan güvenlik önlemlerinin de etkisi olduğu belirtiliyor. Yine bu dönemde siyasal fidye yazılım saldırılarında azalma görülürken siber suçluların hedefinde daha çok ABD, Çin ve İsrail’in yer aldığı tespit edildi.