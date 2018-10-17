Kiraladıkları daireyi uyuşturucu serasına çevirmişler

Habertürk muhabiri Nihat Uludağ'ın özel haberine göre Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Bürosu ekipleri, Pendik Çamlık Mahallesi Selçuklu Caddesi üzerindeki bir apartman dairesinde uyuşturucu yetiştirildiğini tespit etti.

KİRALIK DAİREDE ESRAR SERASI



Uyuşturucu yetiştirilen apartman dairesine operasyon düzenledi. Evde yapılan aramalarda, damlama, aydınlatma ve ısıtma sistemiyle Hint kenevirinin yetiştirildiği özel bir sera sistemi ortaya çıkarıldı. Saksılar içerisinde yetiştirilen 18 kök Hint keneviri, bazı kimyasallar, aydınlatma, ısıtma ve damlama sistemine el konuldu.





Yapılan araştırmada apartman dairesini kiralayan kişilerin Hüseyin Ç. ve Orkun Y. olduğu tespit edildi. Kiralık dairede uyuşturucu yetiştirdiği belirlenen Hüseyin Ç. gözaltına alındı.

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