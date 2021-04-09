Miraç Altan Çuhadar'ub Kırmızı Oda dizisinde canlandırdığı Miço karakteri ile ilgili merak edilenleri bir araya getirdik...

KIRMIZI ODA MİÇO KİMDİR?

Kırmızı Oda dizisinde Miço Mehmed, Sadi’nin en yakın arkadaşıdır. Miço karakteri, Kırmızı Oda dizisi seyircileri tarafından merak edilmeye başlandı. Miço Mehmet Sadi’ye yardım eden, Sadi’ye yardımcı olan bir gençtir.

Sevilen karaktere Miraç Altan Çuhadar hayat vermektedir.

KIRMIZI ODA SADİ KİM?

Kırmızı Oda dizisinde Sadi karakteri hayat hikayesi ile dikkat çekmekte. Kırmızı Oda Sadi karakterine Erkan Petekkaya hayat vermekte.