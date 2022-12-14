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Berna Keklikler'in eski sevgilisi Zeyd Gümüştutan, bu sefer hayatının aşkını Kısmetse Olur'da arıyor!

Bir dönem Survivor yarışmacılarından Berna Keklikler ile aşk yaşayan Zeyd Gümüştutan, şimdilerde aşkı aramak için YouTube platformunda yayınlanan Kısmetse Olur: Aşkın Gücü yarışmasında boy gösteriyor. Gerek konuşmasıyla gerek sempatik tavırlarıyla dikkatleri üzerine çeken Zeyd hakkında merak edilenleri sizler için derledik.

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  • Kısmetse Olur Zeyd Gümüştutan kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Zeyd Gümüştutan Instagram hesabı

    5 yıl aranın ardından seyirciyle tekrar buluşan Kısmetse Olur programı, Kısmetse Olur: Aşkın Gücü adıyla YouTube platformu üzerinden yayınlandı. Yarışmacılardan biri ise Berna Keklikler'in eski aşkı Zeyd Gümüştutan oldu.
  • Kısmetse Olur Zeyd Gümüştutan kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Zeyd Gümüştutan Instagram hesabı

    İlk olarak 5 Ekim 2015 yılında yayınlanan evlilik programı Kısmetse Olur, 2017 yılından bu yana yayınlanmıyordu. Geçtiğimiz gün yeni sezonunun ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkan Kısmetse Olur: Aşkın Gücü yarışmasında Zeyd Gümüştutan, aşkını arıyor.
  • Kısmetse Olur Zeyd Gümüştutan kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Zeyd Gümüştutan Instagram hesabı

    ZEYD GÜMÜŞTUTAN KİMDİR?

    Birçok yerde yaşı 1990 ya da 1997 yazılan Zeyd Gümüştutan aslında 18 Mayıs 1990 doğumlu olduğunu söylemiştir. Bakırköy'de doğan Gümüştutan, daha önce Göz6 programına katılmış ve burada Survivor'un eski yarışmacısı Berna Keklikler ile aşk yaşamıştı.
  • Kısmetse Olur Zeyd Gümüştutan kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Zeyd Gümüştutan Instagram hesabı

    Eğitimine Uluslararası İlişkiler bölümünde devam ettiğini belirten Zeyd Gümüştutan, düzenli olarak spor yapmaktadır.
  • Kısmetse Olur Zeyd Gümüştutan kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Zeyd Gümüştutan Instagram hesabı

    Instagram'da @zeydmi adını kullanan ismin 14.6 bin takipçisi bulunmaktadır. 
  • Kısmetse Olur Zeyd Gümüştutan kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Zeyd Gümüştutan Instagram hesabı

    Göz6 programında Berna Keklikler'e; "Otopsi istiyorum, kurduğum düşler eceliyle ölmüş olamaz." sözleriyle sosyal medyada viral olmuştu.
  • Kısmetse Olur Zeyd Gümüştutan kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Zeyd Gümüştutan Instagram hesabı
  • Kısmetse Olur Zeyd Gümüştutan kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Zeyd Gümüştutan Instagram hesabı

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