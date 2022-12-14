ZEYD GÜMÜŞTUTAN KİMDİR?

Birçok yerde yaşı 1990 ya da 1997 yazılan Zeyd Gümüştutan aslında 18 Mayıs 1990 doğumlu olduğunu söylemiştir. Bakırköy'de doğan Gümüştutan, daha önce Göz6 programına katılmış ve burada Survivor'un eski yarışmacısı Berna Keklikler ile aşk yaşamıştı.