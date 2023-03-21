İstanbul'un sembol yapılarından Kız Kulesi'nin restorasyon çalışmalarında sona gelindi. Kurulan iskelede çalışmalar devam ederken, kubbe aslına uygun olarak yeniden ortaya çıkarıldı ve kaplama aşamasına geçildi. Kulenin restorasyon yapılmadan önceki fotoğraflarında ise kolon demirlerinin açığa çıktığı, betonunda deniz kumu ve midye kabuklarının olduğu görüldü.