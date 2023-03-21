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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kız Kulesi'nin restorasyonunda sona doğru; duvarlarından midye kabuğu çıktı

İstanbul'un tarihi mekanlarından Kız Kulesi'nde restorasyon çalışmaları devam ediyor. Kız Kulesi'nin restorasyonuna başlanılmadan önce çekilen fotoğraflarda kolon demirlerinin açığa çıktığı, betonunda deniz kumu ve midye kabuklarının olduğu görülüyor.

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DHA
  • Son dakika: Kız Kulesi'nin restorasyonunda sona doğru; duvarlarından midye kabuğu çıktı

    İstanbul'un sembol yapılarından Kız Kulesi'nin restorasyon çalışmalarında sona gelindi. Kurulan iskelede çalışmalar devam ederken, kubbe aslına uygun olarak yeniden ortaya çıkarıldı ve kaplama aşamasına geçildi. Kulenin restorasyon yapılmadan önceki fotoğraflarında ise kolon demirlerinin açığa çıktığı, betonunda deniz kumu ve midye kabuklarının olduğu görüldü.

     
  • Son dakika: Kız Kulesi'nin restorasyonunda sona doğru; duvarlarından midye kabuğu çıktı

    Üsküdar'da bulunan İstanbul'un simge yapılarından Kız Kulesi'nde, Kültür ve Turizm Bakanlığı 2021 yılında restorasyon çalışmaları başlatmıştı. 
  • Son dakika: Kız Kulesi'nin restorasyonunda sona doğru; duvarlarından midye kabuğu çıktı

    Çalışmaların genel amacının yapıya sonradan eklenen ve yapının özgün karakterine uygun olmayan eklerinden arındırılması ve özgün detaylarına yeniden kavuşturulması olduğu belirtildi. 
  • Son dakika: Kız Kulesi'nin restorasyonunda sona doğru; duvarlarından midye kabuğu çıktı

    Çalışmalara alanında uzman olan Prof. Dr. Zeynep Ahunbay, Prof. Dr. Feridun Çılı ve Han Tümertekin danışman olarak destek veriyor. 
  • Son dakika: Kız Kulesi'nin restorasyonunda sona doğru; duvarlarından midye kabuğu çıktı

    SARSINTILARA, ZEMİN KAYMALARINA KARŞI GÜÇLENDİRİLDİ

    Kız Kulesi'nin çevresine kurulan iskelede restorasyon çalışmaları devam ederken, kulenin kubbe kısmının aslına uygun olarak yeniden ortaya çıkarıldığı ve kaplama aşamasına geçildiği görüldü. 
  • Son dakika: Kız Kulesi'nin restorasyonunda sona doğru; duvarlarından midye kabuğu çıktı

    Kulenin duvarlarında iskele sökümleri yapılırken, kule ve kale restorasyon çalışmalarına ilave olarak ada çevresinde zemin güçlendirme çalışmaları yapıldığı belirtildi. 
  • Son dakika: Kız Kulesi'nin restorasyonunda sona doğru; duvarlarından midye kabuğu çıktı

    Ada sınırları hizasında ise ortalama 24 metre derinlikteki ana kayaca ankre çelik-betonarme bütünleşik kazık imalatı yapılıyor. Böylece yapının etrafı olası sarsıntılara, zemin kaymalarına ve diğer oluşabilecek tehlikelere karşı güçlendirildi. 
  • Son dakika: Kız Kulesi'nin restorasyonunda sona doğru; duvarlarından midye kabuğu çıktı

    KULENİN BETONUNDAN MİDYE KABUĞU ÇIKTI

    Öte yandan Kız Kulesi'nin restorasyonuna başlanılmadan önce çekilen fotoğraflarda kolon demirlerinin açığa çıktığı, betonunda deniz kumu ve midye kabuklarının olduğu görülüyor. 
  • Son dakika: Kız Kulesi'nin restorasyonunda sona doğru; duvarlarından midye kabuğu çıktı

    Fotoğraflarda, kulenin külah kısmında bağlayıcılığını kaybetmiş çimento ve korozyona uğramış demirler, bayrak direğindeki hasarlar, döşeme ve kolonlarında deniz kumunun kullanılması ve midye kabuğu, kıyı betonlarındaki hasar ve ayrışmalar dikkat çekiyor. 
  • Son dakika: Kız Kulesi'nin restorasyonunda sona doğru; duvarlarından midye kabuğu çıktı

    RESTORASYONLA İLGİLİ YAPILAN SON AÇIKLAMA 

    Kız Kulesi'nin internet sitesinden 7 Mart'ta çalışmalarla ilgili yapılan son açıklamada şu bilgiler verildi:
  • Son dakika: Kız Kulesi'nin restorasyonunda sona doğru; duvarlarından midye kabuğu çıktı

    "Kız Kulesi restorasyonunda önceki paylaşımlarımızda belirtmiş olduğumuz kubbe ahşap imalatları tamamlanmış, kubbe görüntüsü aslına uygun olarak yeniden ortaya çıkarılmış, kaplama ve sonlandırma aşamasına geçilmiştir. Tarihi yığma duvarlardaki güçlendirme çalışmaları tamamlanmıştır. 
  • Son dakika: Kız Kulesi'nin restorasyonunda sona doğru; duvarlarından midye kabuğu çıktı

    İmalatları tamamlanan kale duvarlarında iskele sökümleri gerçekleştirilmeye başlanmıştır. Diğer mahallerde de iskele sökümlerine devam edilecektir. Kız kulesinin bekası açısından kule ve kale restorasyon çalışmalarına ilave olarak ada çevresinde ortaya çıkan zemin zafiyetlerine yönelik tahkim çalışmaları başlamış ve zemin güçlendirme çalışmaları devam etmektedir. 

     
  • Son dakika: Kız Kulesi'nin restorasyonunda sona doğru; duvarlarından midye kabuğu çıktı

    Ada sınırları hizasında ortalama 24 metre derinlikteki ana kayaca ankre çelik-betonarme bütünleşik kazık imalatı yapılmaktadır. Böylece yapının etrafı olası sarsıntılara, zemin kaymalarına ve diğer oluşabilecek tehlikelere karşı güçlendirilmektedir.
  • Son dakika: Kız Kulesi'nin restorasyonunda sona doğru; duvarlarından midye kabuğu çıktı

    Ada bünyesinde gerçekleşen tahkim güçlendirme ve kule-kale mahallerindeki diğer imalatlar koordineli olarak devam edilmektedir."
  • Son dakika: Kız Kulesi'nin restorasyonunda sona doğru; duvarlarından midye kabuğu çıktı
  • Son dakika: Kız Kulesi'nin restorasyonunda sona doğru; duvarlarından midye kabuğu çıktı
  • Son dakika: Kız Kulesi'nin restorasyonunda sona doğru; duvarlarından midye kabuğu çıktı
  • Son dakika: Kız Kulesi'nin restorasyonunda sona doğru; duvarlarından midye kabuğu çıktı
  • Son dakika: Kız Kulesi'nin restorasyonunda sona doğru; duvarlarından midye kabuğu çıktı
  • Son dakika: Kız Kulesi'nin restorasyonunda sona doğru; duvarlarından midye kabuğu çıktı
  • Son dakika: Kız Kulesi'nin restorasyonunda sona doğru; duvarlarından midye kabuğu çıktı
  • Son dakika: Kız Kulesi'nin restorasyonunda sona doğru; duvarlarından midye kabuğu çıktı
  • Son dakika: Kız Kulesi'nin restorasyonunda sona doğru; duvarlarından midye kabuğu çıktı
  • Son dakika: Kız Kulesi'nin restorasyonunda sona doğru; duvarlarından midye kabuğu çıktı
  • Son dakika: Kız Kulesi'nin restorasyonunda sona doğru; duvarlarından midye kabuğu çıktı
  • Son dakika: Kız Kulesi'nin restorasyonunda sona doğru; duvarlarından midye kabuğu çıktı

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