'Kızılcık Şerbeti'ne hasret, bu akşam saat 20.00'de sona eriyor

Barış Kılıç (Ömer): Yeni sezonda başkalarının hayatında kaybolan 'Ömer', kendi yolunu bulmaya çalışacak. Arzuladığı mutlu hayatı yaşamak ve kaybolmuş yılların verdiği açığı kapatabilmek için var gücü ile mücadele etmeye devam edecek. Tabii ki kolay olmayacak. İyi seyirler...

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Evrim Alasya (Kıvılcım): Bu sene 'Kızılcık Şerbeti’nde yüksek aksiyon ve yüksek gerilimli olaylar olacak. Tabii ki 'Kıvılcım', bu olayların içinde kızına sahip çıkmaya, 'Fatih' gibilerle mücadele etmeye devam edecek. Bu esnada 'Kıvılcım' ve 'Ömer'in hikâyesinde de sürprizler var. Heyecanlı bir sezon bekliyor izleyiciyi. Umarım keyif alırsınız, siz keyif aldıkça biz de burada şevkle çalışmaya devam ediyoruz. Herkese iyi seyirler...