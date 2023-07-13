Fast FRWRD uygulaması ile KOBİ'lere odaklanan projeler tanıtıldı Yapı Kredi'nin inovasyon kültürü ve girişimcilik ekosistemini desteklemek amacıyla hayata geçirdiği Yapı Kredi Fast FRWRD Hızlandırma Programı'nın Demo Günü etkinliği gerçekleşti. 2023 yılının ilk hızlandırma programı olan organizasyon, bu dönemde KOBİ'lerin hayatını kolaylaştıran girişimlere odaklandığını açıkladı

Eğitim, mentorluk, danışmanlık, yatırımcı eşleştirmeleri, masterclass katılımları ve Just Work’de çalışma alanı gibi imkânların sağlandığı Yapı Kredi Fast FRWRD Hızlandırma Programı’na kabul edilen girişimler, yatırımcılarla ve ekosistemin önemli paydaşlarıyla bir araya gelerek sunumlarını gerçekleştirdi. Invexen yürütücülüğünde gerçekleşen hızlandırma programının demo gününde, programa seçilmeye hak kazanan 15 girişimin sunumları ile program sona erdi.

"SINIRLAR TEKNOLOJİ YARDIMIYLA KALKIYOR"

Yapı Kredi Fast FRWRD ile sınırları kaldırarak girişimcilere fırsatlar sunduklarını belirten Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Yakup Doğan, “Yapı Kredi olarak girişimcilik ekosistemini desteklemeye ve yenilikçi fikirleri inovasyona dönüştürmeye devam ediyoruz. 60'ın üzerinde ekosistem lideri mentörümüz ve 30'un üzerinde girişim ekosisteminde önde gelen partnerimiz ile Türkiye'nin en zengin networke sahip ve en güçlü hızlandırma programlarından birini daha gerçekleştirdik. Güçlü markamız ve bu çok zengin network'ümüz ile startuplara en iyi desteği verme ve startup dostu olma misyonumuzu sürdürüyoruz. Yapı Kredi Fast FRWRD Hızlandırma Programı’nın bu döneminde, ekonomimizin can damarı olan KOBİ’lere yönelik hizmetler geliştiren girişimcileri destekleyerek KOBİ’lere katkıda bulunmayı ve onların hayatlarına inovasyon ile dokunmayı amaçladık. KOBİ’lerin kendilerini bir adım öne taşımak için ihtiyaç duydukları yenilikçi bakışı girişim ekosistemlerinde bulabileceklerine inanıyoruz.

DİJİTAL ÇAĞIN BEKLENTİLERİNE KARŞILIK

Bu doğrultuda, KOBİ’lerin işlerini dijital dünyaya taşımalarını desteklemek, yeni pazarlara açılmalarını sağlamak ve işlerini büyütmelerine katkı sağlamak istiyoruz. Bu anlamda, 90 başvurunun yapıldığı ve 15 girişimin seçilmeye hak kazandığı Yapı Kredi Fast FRWRD Hızlandırma Programı’nı çok önemsiyoruz. Dijital çağın değiştirdiği beklentilerine karşılık vererek sektörlere değer katan girişimleri desteklemeye devam edeceğiz. İnovasyona verdiğimiz en büyük ve en somut göstergelerden olan Yapı Kredi Fast FRWRD Hızlandırma Programı ile girişimcilik ekosistemini büyüterek ileri taşımayı sürdüreceğiz” açıklamalarını yaptı.

İşte öne çıkan projeler ve amaçları;

Apollo IoT: Enerji yönetimi ve elektrik faturalarının kontrolü, optimizasyonu ve tahmini için hiçbir yatırım ve donanım gerektirmeyen bulut tabanlı bir platform olan Apollo IoT, enerjide maliyet avantajı sağlar ve verimliliği artıyor.

Tamamliyo.com: Sigorta şirketler ile sigorta ürünü satmak isteyen şirketleri birbirine entegre eden embedded insurance girişimi.

PeerBie: Ekiplerin işlerini koordine etmesine ve yönetmesine yardımcı olan bir çevrimiçi ortak çalışma yönetimi yazılımı.

Jobtogo: Uçtan uca platformu sayesinde freelancerlarla şirketlerin çalışmasını kolaylaştıran; faturalaşma, sözleşmeler ve güvenli ödeme gibi sunduğu hizmetlerle her iki tarafın güven içinde sadece işlerine odaklanabilmesini sağlayan platform.

Kuasar Video: Kuasar Video, video yapay zekâ teknolojileri ile hedef kitle, içerik analizi yapan ve ürünleri sayesinde yüzde 1000'e varan oranlarda daha fazla kitlelere ulaşılmasını sağlayan bir girişim.

Mycros: E-ticaret yapan firmaların ınfluencer'lar ile ürün hediyesi & komisyon karşılığı çalışmasını ve süreçlerini baştan sona yönetmesini sağlayan pazaryeri platformu.

Bakiyem: Müşterilerinden veya kullanıcılarından kolay, hızlı ve düşük maliyetler ile ödeme almak isteyen farklı büyüklükteki firmalara yeni nesil online ödeme çözümleri sunan finansal teknoloji şirketi.

Artifica.io: E-ticaret siteleri, pazar yerleri ve e-ticaret platformları için yapay zekâ tabanlı ürün kategorizasyonu, içerik hata tespiti ve otomatik düzeltme özelliklerinin yanı sıra GPT teknolojisiyle SEO uyumlu başlık ve içerik üretebilen SaaS bir platform.

OneNewOne: Tüm işe alım süreçlerinin tek bir platform üzerinden yönetilebildiği yapay zekâ tabanlı işe alım yönetim sistemi.

Egaranti: Egaranti, tüketicilerin garanti süreçlerini tek panelden kontrol etmeleri için, firmalara dijital garanti çözümleri sunan bir web uygulaması.

RADAAR: RADAAR yapay zekâ destekli güçlü bir sosyal medya yönetim ve otomasyon platformu.

JetScoring: Her türlü formattaki Türkçe, İngilizce ve Arapça dilindeki bağımsız denetim raporları, mizanlar ve kurumlar vergisi beyannameleri gibi mali dokümanları anında okuyarak dijitalleştiren ve makine öğrenimiyle finansal analiz raporu oluşturabilen bir girişim.

MobileKasa (ManageCash): Bireyler ve KOBİ’lerin fiziksel nakit para dönüşüm işlemlerini lokasyon bazlı mobil uygulama ile dijitalleştiren Fintek çözümü.

Shipicons: Shipicons, e-ticaret/e-ihracat satıcılarının tedarik zinciri süreçlerini yapay zekâ destekli yazılımı ile analiz edip, finansal ve operasyonel olarak firma özelinde kurguladığı yeni modelleri bulut tabanlı yazılımı üzerinden sunan bir lojistik teknolojileri girişimi.

Rototip: KOBİ düzeyindeki yüzlerce imalat atölyesinin hizmetlerinin listelendiği, metal ve plastik parça ihtiyacı olan Avrupalı işletmelerin parça tedarikinin sağlandığı, Türkiye merkezli en büyük dijital platform.