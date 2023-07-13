Fast FRWRD uygulaması ile KOBİ'lere odaklanan projeler tanıtıldı
Yapı Kredi'nin inovasyon kültürü ve girişimcilik ekosistemini desteklemek amacıyla hayata geçirdiği Yapı Kredi Fast FRWRD Hızlandırma Programı'nın Demo Günü etkinliği gerçekleşti. 2023 yılının ilk hızlandırma programı olan organizasyon, bu dönemde KOBİ'lerin hayatını kolaylaştıran girişimlere odaklandığını açıkladı
Eğitim, mentorluk, danışmanlık, yatırımcı eşleştirmeleri, masterclass katılımları ve Just Work’de çalışma alanı gibi imkânların sağlandığı Yapı Kredi Fast FRWRD Hızlandırma Programı’na kabul edilen girişimler, yatırımcılarla ve ekosistemin önemli paydaşlarıyla bir araya gelerek sunumlarını gerçekleştirdi. Invexen yürütücülüğünde gerçekleşen hızlandırma programının demo gününde, programa seçilmeye hak kazanan 15 girişimin sunumları ile program sona erdi.
"SINIRLAR TEKNOLOJİ YARDIMIYLA KALKIYOR"
Yapı Kredi Fast FRWRD ile sınırları kaldırarak girişimcilere fırsatlar sunduklarını belirten Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Yakup Doğan, “Yapı Kredi olarak girişimcilik ekosistemini desteklemeye ve yenilikçi fikirleri inovasyona dönüştürmeye devam ediyoruz. 60'ın üzerinde ekosistem lideri mentörümüz ve 30'un üzerinde girişim ekosisteminde önde gelen partnerimiz ile Türkiye'nin en zengin networke sahip ve en güçlü hızlandırma programlarından birini daha gerçekleştirdik. Güçlü markamız ve bu çok zengin network'ümüz ile startuplara en iyi desteği verme ve startup dostu olma misyonumuzu sürdürüyoruz. Yapı Kredi Fast FRWRD Hızlandırma Programı’nın bu döneminde, ekonomimizin can damarı olan KOBİ’lere yönelik hizmetler geliştiren girişimcileri destekleyerek KOBİ’lere katkıda bulunmayı ve onların hayatlarına inovasyon ile dokunmayı amaçladık. KOBİ’lerin kendilerini bir adım öne taşımak için ihtiyaç duydukları yenilikçi bakışı girişim ekosistemlerinde bulabileceklerine inanıyoruz.
DİJİTAL ÇAĞIN BEKLENTİLERİNE KARŞILIK
Bu doğrultuda, KOBİ’lerin işlerini dijital dünyaya taşımalarını desteklemek, yeni pazarlara açılmalarını sağlamak ve işlerini büyütmelerine katkı sağlamak istiyoruz. Bu anlamda, 90 başvurunun yapıldığı ve 15 girişimin seçilmeye hak kazandığı Yapı Kredi Fast FRWRD Hızlandırma Programı’nı çok önemsiyoruz. Dijital çağın değiştirdiği beklentilerine karşılık vererek sektörlere değer katan girişimleri desteklemeye devam edeceğiz. İnovasyona verdiğimiz en büyük ve en somut göstergelerden olan Yapı Kredi Fast FRWRD Hızlandırma Programı ile girişimcilik ekosistemini büyüterek ileri taşımayı sürdüreceğiz” açıklamalarını yaptı.
İşte öne çıkan projeler ve amaçları;