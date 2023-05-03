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'KOBİ'lerin yol arkadaşı olmayı hedefliyoruz'

Fintech girişimi iyzico'nun CEO'su Orkun Saitoğlu "İkinci 10 yılımızda finansal hizmetleri demokratikleştirmeye devam ederken KOBİ’lerin büyüme serüvenlerinde yol arkadaşı olmayı hedefliyoruz'' dedi

'KOBİ'lerin yol arkadaşı olmayı hedefliyoruz'
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HABERTURK.COM

Fintech sektöründe 10 yılı geride bırakmaya hazırlanan iyzico, yeni 10 yıllık hedeflerini basın toplantısı ile duyurdu. iyzico CEO'su Orkun Saitoğlu, 70 milyar TL'lik işlem hacmine ulaştıklarını, 100 bin üye işyeri ve 4 milyon kullanıcıya sahip olduklarını söyledi. KOBİ'lerin büyümesine ve dijital dönüşüm sağlamasına yardımcı olmayı hedeflediklerini aktaran Saitoğlu son beş yılda ortalama yüzde 102 büyüdüklerini vurguladı.

Geçen yıl üye sayılarının yüzde 20 arttığını belirten Saitoğlu, yıl sonunda 150 milyar TL'lik hacme ulaşıp, son kullanıcı sayısını 6 milyona, üye sayısını da 130 bine çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

'DEMOKRATİKLEŞTİRME VİZYONUYLA YOLA ÇIKTIK'

Türkiye’deki tüm işletmelerin yüzde 99,8’inin KOBİ’lerden oluştuğuna ve bu işletmelerin toplam istihdamın yüzde 76,7’sini sağladığına dikkat çeken iyzico CEO'su Orkun Saitoğlu, bu oranların ülke ekonomisinde KOBİ’lerin yeri ve öneminin büyüklüğünü çarpıcı olarak gösterdiğini belirtti.

Saitoğlu, “iyzico olarak, 10 yıl önce finansal hizmetleri demokratikleştirme vizyonuyla yola çıktık ve ödemeler alanında bunu gerçekleştirdik. İkinci 10 yılımızda ise finansal hizmetleri demokratikleştirmeye devam ederken KOBİ’lerin büyüme serüvenlerinde yol arkadaşı olmayı hedefliyoruz. Dijitalleşme yoluyla performans ve verimliliklerinde sağlanacak artışın ülkemizin ekonomik büyümesi açısından da öneminin farkındayız. Biz bu noktada iyzico olarak, alışverişin etrafında demokratik bir ekosistemin varlığını güçlendirmek için yeni dönemimizde finansal hizmetleri hem üye işyerleri için hem son kullanıcılar için dijitalleştireceğiz” dedi.

Saitoğlu, iyzico’nun ikinci 10 yılında da üye işyerleri için finansmandan raporlamaya, nakit yönetiminden pazarlama ve CRM araçlarına kadar pek çok çözüme ulaşmalarını sağlayacaklarının da altını çizdi.

Saitoğlu, “iyzico ile Öde, 2021-2022 döneminde işlem adedi bazında yüzde 155 büyüme kaydetti. Bugünse 35 binden fazla üye iş yerimiz tarafından kullanılıyor. Geçtiğimiz yıl içerisinde iyzico ile Öde’yi kabul eden üye işyerlerinin e-ticaret işlemlerinin yüzde 20’si iyzico ile Öde üzerinden gerçekleşti” ifadelerini kullandı.

ÖDEME İÇİN YENİ ÇÖZÜMLER

Perakende kanalında rafta, reyonda ve kapıda ödeme alma deneyimini iyileştirecek çözümler üzerinde çalıştıklarını söyleyen Saitoğlu, “Üye işyerlerimizin hem fiziki hem de internet mağazalarındaki tüm ödeme alma işlemlerini tek panelden kontrol edebilmeleri için çalışıyoruz. Çoklu kanallardaki tüm finansal ihtiyaçlarını ve nakit akışlarını kolayca yönetebilecekleri uçtan uca servisler sağlayacağız” dedi.

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