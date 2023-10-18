KOBİ’ler İş Ortağım buluşmasında bir araya geldi

Türkiye'de tüketimin en üst seviyesine çıktığı, e-ticaretin de zirve yaptığı son çeyreğe girilirken firmalar da kampanyaları ile harekete geçti.

Önde gelen e-ticaret kuruluşlarından Hepsiburada da bu kampanya dönemine girilirken iş ortaklarını bir araya getirdiği geniş katılımlı bir organizasyon düzenledi.

Akbank iş birliğiyle 17 Ekim 2023 tarihinde İstanbul’da faaliyet gösteren girişimciler, satıcılar ve KOBİ'lerle bir araya geldi.

Firma, kasım ayına girmeden önce, KOBİ’lerle “Hepsiburada İş Ortağım Buluşması”nda bir araya gelerek planlarını ve iş ortaklarına sunacakları destekleri aktardı.

Hepsiburada CEO’su Nilhan Onal Gökçetekin, Akbank KOBİ Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Bülent Oğuz ve Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Ender Özgün’ün de yer aldığı etkinlikte Hepsiburada Liderlik Ekibi, iş ortaklarına Kasım ayını nasıl daha verimli geçirebileceklerine ve cirolarını artırabileceklerine yönelik ipuçlarını paylaştı.

"İŞ ORTAKLARINA DESTEK"

Firmanın 'Efsane Kasım'ı 7 yıl önce Türkiye’ye getiren “ilk” e-ticaret markası olduğunu vurgulayan Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Ender Özgün, “2016 ve ertesi yıllar içinde her seferinde daha da büyük rekorlar kırdık. Geçtiğimiz yıl da aynı şekilde Hepsiburada’nın başarılara ve yeni rekorlara imza attığı bir ay oldu. Kasım ayı e-ticaret için sadece alışverişin uygun fiyatlarla yapıldığı bir ay değil, iş ortaklarımız da yılın en büyük cirosunu bu aydan elde ediyor. Depolarımız ve lojistik merkezlerimize binlerce yeni personel alınıyor ve istihdama katkı sağlanıyor. İstanbul’da çocuğunun okul ihtiyaçlarını karşılamak için Samsun’da bir kırtasiyeden yapılan alışverişin tüm ülkeye katkısı var. Dolayısıyla Efsane Kasım’ın ülkemizin ekonomisine kaldıraç olma görevi de var. Hepsiburada İş Ortağım Buluşması’nı bu yıl da Efsane Kasım öncesinde gerçekleştirdik ve liderlik ekibimiz iş ortaklarımıza e-ticaretin en çok kazandıran ayında neler yapılması gerektiğini ve sunduğumuz pazarlama çözümleriyle cirolarını nasıl %150 artırabileceklerini aktardık. Hepsiburada olarak sahip olduğumuz pazarlama gücünü İş Ortaklarımızın gücüne güç katmak için kullanmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu sene de Kasım ayına Hepsiburada Ailesi olarak çok iyi hazırladık. Hep beraber yeni rekorlar kıracağımız bir yıl olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Akbank desteğiyle gerçekleşen organizasyonda, Akbank KOBİ Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Bülent Oğuz ise, “Hepsiburada İş Ortağım Buluşmaları’nın geçen sene de ana destekçisi olmuştuk. Bu sene de yine İstanbul’da sizlerle birlikte olmaktan son derece mutluyuz. Hepsiburada ile hem geçen sene hem de bu sene çok güzel bir iş birliğine imza attık. İşbirliğimizde, Hepsiburada ödemelerini ilk kez Akbank üzerinden alan satıcılara aylık hak ediş tutarı üzerinden %3 oranında olmak üzere, 12 aylık sürede toplam 6.900 TL’ye varan chip para ödülü ve KOBİ’lerimize “Hoş Geldin” kampanyası kapsamında 1 yıl boyunca ücretsiz 200 EFT ve 200 Havale avantajımız bulunuyor. Ayrıca iş birliği dahilinde uygun faiz oranlarıyla taksitli ticari kredi, özel POS çalışma koşulları, müşteri başına avantajlı maaş ödeme promosyonu ve uygun fiyatlı işyeri sigortası gibi çeşitli bankacılık ürünlerinde de fırsatlar sunuyoruz. Son olarak Efsane Kasıma yönelik olarak KOBİ’lerimizin stok ve çeşitli ihtiyaçları için 30 gün “0” faizli ticari artı para kredisi imkânı ile de KOBİ’lerimizin yanındayız” şeklinde konuştu.