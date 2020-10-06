Roman havası deyince akla ilk gelen isimlerden biri Kobra Murat. Gerek roman düğünlerinin vazgeçilmezi müziğiyle gerekse modacı kimliğiyle ekranlarda gördüğümüz Kobra Murat kimdir? Kobra Murat'ın gerçek adı nedir? İşte Kobra Murat'ın hayatına dair merak edilenler...

KOBRA MURAT KİMDİR?

Kobra Murat takma adıyla bilinen Murat Divandiler aslında İstanbul Balat'ta yaşayan bir terzi. Romanların Prensi diye anılan Murat Kobra evli ve 3 çocuk babası. Katıldığı televizyon programlarındaki şovlarıyla gündemden düşmeyen Kobra Murat'ın Roman Show adlı bir albümü var.

Kobra Murat Çukur dizisinde de kullanılan Geliyor Havalı Geliyor adlı şarkıyı Cansever ile birlikte seslendirdi. Albümdeki şarkılar arasında ise Yakadan Paçaya Kalite, Ye Paranı, Köftemiz, Kim Bizi Çekemiyorsa ve Oh Canıma Değsin gibi şarkılar yer alıyor.