Koç ailesinin 3'üncü kuşak üyesi ve iş dünyasının önde gelen isimlerinden Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı merhum Mustafa Koç için vefatının üçüncü yıl dönümünde mezarı başında anma töreni düzenlendi. Törende konuşan Koç Holding Üst Yöneticisi (CEO) Levent Çakıroğlu, Koç'un yokluğundan duydukları üzüntüyü dile getirdi.

Koç'u erken ve zamansız kaybetmiş olmanın acısının hala çok taze olduğunu belirten Çakıroğlu, "Mustafa Bey, vizyonerliği, iyimserliği, enerjisi ve insani değerleri ile hem bizlere hem de tüm çevresine örnek oldu. Kendisini tanıyan tanımayan herkes tarafından çok sevildi ve sayıldı. Toplululuğumuz için çıtayı hep daha yukarıya taşıdı. İsmi ve yaptıkları şirketimizden, destek verdiği eğitim, kültür, spor ve sanat faaliyetlerinden hiçbir zaman silinmeyecek" dedi.

Törene Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç, Mustafa Koç'un eşi Caroline Koç, kızları Esra Koç, Vehbi Koç Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Semahat Arsel, Galatasaray Eğitim Vakfı Başkanı İnan Kıraç ve Ali Koç'un eşi Nevbahar Koç başta olmak üzere aile üyelerinin yanı sıra çok sayıda aile dostu ve şirket çalışanı katıldı.

KOÇ'U 13 YILDA 5 KAT BÜYÜTTÜ

Mustafa Koç, Koç Holding'in yönetim kurulu başkanlığını üstlendiği 2003 yılından vefatına kadar olan süreçte birçok yeniliğe imza atarken, holdingin faaliyet gösterdiği sektörlerde etkinliğinin artmasında da büyük rol oynadı.

Buna göre, Koç Holding'in 2002'de 46.3 milyon lira olan konsolide net karı, Koç'un göreve gelmesinin ardından her yıl kademeli yükselişini sürdürerek 2015'in 9 ayında 2.2 milyar liraya çıktı.

Holdingin 2002 yılı sonunda 13.7 milyar lira olan toplam varlıkları, 2015 yılının 9 ayında 73.4 milyar liraya yükseldi. Bu dönemde holdingin ödenmiş sermayesi de 1.1 milyar liradan 2.5 milyar liraya ulaştı.

Böylece geçen 13 yıllık sürede grubun toplam varlıklarında yüzde 436.5'lik, ödenmiş sermayesinde ise yüzde 127.3'lük artış yaşandı. Bu da 13 yılda holdingin varlıklarının 5 katına, ödenmiş sermayesinin ise 2.3 katına çıktığını ortaya koydu.

TÜPRAŞ VE YAPI KREDİ'Yİ HOLDİNGE KATTI

Koç'un göreve gelmesinin ardından yapılan atılımlardan en önemlileri arasında Türkiye'nin önde gelen sanayi kuruluşu TÜPRAŞ'ın hisse devri yer alıyor. Koç-Shell Ortak Girişim Grubu, 2005'te TÜPRAŞ'ın yüzde 51'lik hissesinin devrine ilişkin yapılan ihaleyi kazanmış, 2006 başında da hisse devri gerçekleşmişti.

Öte yandan, 2004 yılında Aygaz Doğalgaz'ın kurulması ve 2005'te Yapı Kredi Bankası hisselerinin holding bünyesine katılması da Mustafa Koç'un başkanlığı döneminde atılan önemli adımların başında geliyor.

21 Ocak 2016'da geçirdiği kalp krizi sonucu hayata gözlerini yuman Mustafa Koç, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tatbikat Camisi'nde ödüzenlenen cenaze töreninde çalışanları tarafında "Güler yüzlü, mavi gözlü patron" yazılı pankartlar eşliğinde uğurlanmıştı.