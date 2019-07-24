Koç Holding bünyesindeki bilgi teknolojileri şirketi Koç Sistem, çocuklarda dijital ekran bağımlılığına dikkat çeken sosyal sorumluluk projesi “Aile Saati”ni duyurdu. Anne Çocuk Eğitimi Vakfı’nın (AÇEV) eğitim ortağı olarak destek verdiği Aile Saati sosyal sorumluluk projesi ile aile içi sağlıklı teknoloji kullanımı konusunda toplumsal farkındalığın artırılması hedefleniyor.

Başlangıç olarak Aile Saati projesi kapsamında #haydikapatalım hareketini başlatan KoçSistem, ebeveynlere her gün 19:00 – 20:00 saatleri arasında bir saatlik Aile Saati molası vermeye davet ediyor. Proje, bu sürede ebeveynlerin çocuklarıyla birlikte tüm ekranları kapatarak “ekransız”; ev içi veya dışı çeşitli etkinliklerle birlikte zaman geçirmeleri çağrısı yapılıyor.

Koç Sistem Genel Müdürü Mehmet Ali Akarca’nın yanısıra AÇEV Genel Müdür Vekili Burcu Gündüz Maşalacı ve klinik psikolog ve yazar Prof. Dr. Üstün Dökmen’in katılımıyla düzenlenen Aile Saati Projesi’nin tanıtım toplantısında verilen bilgiye göre proje kapsamında İstanbul ve İzmir’in çeşitli semtlerinde açılacak 94 kurs ile 1330 ebeveyn ve onların 3 ile 13 yaşları arasındaki çocuklarına ulaşılacak.

Bir yıl boyunca sürecek AÇEV Anne ve Baba Destek Programları kapsamında teknoloji modülünün entegrasyonuyla uygulanacak eğitimler, 20 Eylül 2019’dan itibaren başlayacak.

Eğitimlerde ebeveynler çocuklarının teknolojiyle daha sağlıklı bir ilişki kurabilmeleri için desteklenecekler. Eğitimciler başta olmak üzere, çocuk gelişimi alanında uzman danışmanların görev alacağı bu projede Koç Sistem Gönüllüleri de ebeveynlere teknoloji kullanımı konusunda mentorluk yapacak. KoçSistem Gönüllüleri, ayrıca ebeveynlerin çocuklarla beraber eğlenceli vakit geçireceği çeşitli oyunları da ailelere öğretecek.

GÜNDE 1 SAAT “EKRANLARI KAPATALIM” ÇAĞRISI

Toplantıda konuşan Koç Sistem Genel Müdürü Mehmet Ali Akarca, dijital yaşam tarzının günümüzün önemli bir gerçeği olduğuna ve teknolojiyi çocuklara yasaklamanın bir çözüm olmadığına dikkat çekerek, şunları söyledi:

“Günümüzde sürekli gelişen dijital yaşam tarzının çocuklarımızın eğitimi üzerindeki etkilerini yakından takip ediyoruz. Geleceğin yetişkin bireyleri olarak toplum yaşamına katılacak olan çocuklarımızın bu anlamda teknolojiyi daha bilinçli kullanmalarını önemsiyoruz. Dijital teknolojileri etkili kullanan eğitimli, dinamik bir neslin Türkiye’yi birçok alanda dünyada üst sıralara taşıyacağına inanıyoruz. Bu hedefle, en başta çocuklarımızın eğitiminde büyük rol oynayan anne ve babaların eğitimiyle başlamaya karar verdik.”

“Aile Saati” projesiyle çocuklarda ve ebeveynlerde teknoloji kullanımı ve teknoloji bağımlılığı konularında farkındalığı yükseltmek istediklerini aktaran Akarca, “Bunu yaparken ise tüm ailelere ekranları kapalım çağrısı yapıyoruz. 19:00 – 20:00 saatlerinde arasında bir saatlik Aile Saati molamızı verirken, ailelerimize ‘Ekranı kapat sohbeti aç’, ‘Ekranı kapat oyunu aç’ örneklerinde olduğu gibi çoğaltılabilecek keyifli vakit geçirme alternatifleri öneriyoruz. Bu çok değerli sürede anne babaların çocuklarıyla birlikte daha iyi zaman geçirebileceklerini göstermek istiyoruz. Dijital teknolojilerin doğru, etkin, faydalı kullanımı bizleri, ülkemizi geleceğe taşıyacak” diye konuştu.

ÇOCUKLA GEÇİRİLEN ZAMANIN YÜZDE 80’İ ERKANA HARCANIYOR

Toplantıda AÇEV’in paylaştığı “Türkiye’de Babalık Araştırması”na göre gündelik hayatlarının büyük bölümünü işyerlerinde ve yolda harcamak zorunda kalan babalar, çocuklarıyla günde ortalama 2 saat 20 dakika vakit geçiriyor. Ancak babalar, bu sürenin de yaklaşık yüzde 80’ini televizyon izleyerek harcıyor.

AÇEV’in Genel Müdür Vekili Burcu Gündüz Maşalacı, gerçekleştirdikleri araştırmaların çocukların güvenli, sağlıklı ve mutlu bir ortamda büyümesi için yalnızca anne babalara yüz yüze eğitimlerle ulaşmanın yeterli olmadığını gösterdiğini belirterek, şunları söyledi:

“Ebeveynlerin çocuk bakımı ve gelişimi konusunda çevreleri tarafından desteklenmeye ihtiyacı var. Burada çevre ile iş yerleri, mahalleler; hatta daha geniş düzlemde bakarsak yasal düzenlemeler, kitle iletişim araçları ve kültür gibi büyük bir ekosistemden bahsediyoruz. “Aile Saati” projesi; bu bütüncül yaklaşım içerisinde hem kurum içi faaliyetler hem sahada yüz yüze eğitimler hem de kitle iletişim araçları ve sosyal medya platformları üzerinden farkındalık çalışmalarını içeriyor.”

Genç ve çocuk iletişimine akademik çalışmalarıyla tanınan klinik psikolog ve yazar Prof. Dr. Üstün Dökmen de “Teknoloji bağımlılığı aslında küçük ya da büyük birçok insanı etkileyen yönüyle üzerinde ayrıntılı bir şekilde düşünülmeyi hak ediyor.Eğer teknolojiyi bir sıçrama tahtası olarak kullanırsak çok iyi. Ancak teknolojiyi bizi engelleyen bir tahta perde olarak kullanırsak kötü” dedi.