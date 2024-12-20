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        Haberler Gündem Güncel Koca vahşeti! 17 günlük yaşam savaşını kaybetti | Son dakika haberleri

        Koca vahşeti! 17 günlük yaşam savaşını kaybetti

        Manisa'da geçtiğimiz günlerde Mehtap Yarbeğ adlı kadın, boşanma aşamasındaki kocası Mehmet Yarbeğ tarafından iş yerinin önünde silahlı saldırıya uğradı. Cani tutuklanırken, ağır yaralanan kadın 17 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20.12.2024 - 11:12 Güncelleme: 20.12.2024 - 11:12
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        Koca vahşeti! 17 gün sonra acı haber!
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        Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir vahşet daha yaşandı. Kentte 3 Aralık günü saat 09.30 sıralarında, 37 yaşındaki Mehtap Yarbeğ, iddiaya göre çalıştığı lokantanın önünde gelen boşanma aşamasındaki eşi Mehmet Yarbeğ tarafından silahlı saldırıya uğradı.

        İHA'da yer alan habere göre ağır yaralanan Mehtap Yarbeğ, bölgeye gelen 112 acil sağlık ekipleri tarafından Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        SALDIRGAN KOCA TUTUKLANDI

        Karısına 3 el ateş eden Mehmet Yarbeğ, emniyet güçleri tarafından yakalanarak gözaltına alınmasının ardından çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

        YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ

        17 gündür yaşam mücadelesi veren Mehtap Yarbeğ, tedavi gördüğü Turgutlu Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

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        #Manisa
        #haberler
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