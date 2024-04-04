Kocaeli'de metro inşaatında çıkan yangın söndürüldü
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde metro inşaatında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü
Gebze-Darıca Metro Hattı'nın Osman Yılmaz Mahallesi İstanbul Caddesi Gebze Fatih Devlet Hastanesi istasyonunda yapılan kaynak çalışması sırasında membranların alev alması sonucu yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangın itfaiye erlerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı.
Yalıtım malzemelerini soğutma çalışması da yapıldı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.