Alınan bilgiye göre, D-605 Karayolu'nun Çayırköy mevkisinde, Saim K. idaresindeki 54 GC 0589 plakalı çimento yüklü tır, yağmurun da etkisiyle virajı alamayarak, karşı yönden gelen Bayram Bayır (49) yönetimindeki otomobile çarptı.

Kazaya sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen kamyonla otomobil de karıştı.

A.A'nın haberine göre, kazada sürücü Bayır, olay yerinde hayatını kaybederken, diğer otomobilde bulunan ismi öğrenilemeyen 8 yaşındaki bir çocuk yaralandı.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılan yaralı çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

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