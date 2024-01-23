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        Kocaeli Valisi Yavuz, "Halk Günü"nde vatandaşlarla buluştu

        Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, "Halk Günü" kapsamında 15 vatandaşın sorun ve taleplerini dinledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2024 - 15:44 Güncelleme: 23.01.2024 - 15:59
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        Kocaeli Valisi Yavuz, "Halk Günü"nde vatandaşlarla buluştu
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        Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, "Halk Günü" kapsamında 15 vatandaşın sorun ve taleplerini dinledi.

        Kocaeli Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Makam Toplantı Salonu'nda Vali Seddar Yavuz başkanlığında gerçekleştirilen programda, ilgili kurum müdürleri de hazır bulundu.

        Toplantıda Vali Yavuz, sorun, şikayet ve taleplerini iletmek üzere gelen 15 vatandaşla görüşme yaptı.

        Vatandaşların talep ve sorunlarını tek tek not alan Vali Yavuz, iletilen taleplerin çözümü için ilgili kurum müdürlerine talimat verdi.

        Vali Yavuz, yaptığı açıklamada, vatandaşların sıkıntılarını giderme noktasında, bir takım önemli uygulamalar gerçekleştirdiklerini belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu konuda kendilerini talimatlandırdığını kaydetti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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