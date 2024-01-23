Atlı jandarmalar, Kartepe'de görevde

KOCAELİ'de, Kartepe Kayak Merkezi çevresinde atlı jandarmalar göreve başladı. Defne ve Ürgen isimli jandarma atları, ilgi çekti.

İl Jandarma Komutanlığı, Kartepe'de kış turizminin başlaması ile tedbirlerini artırdı. Alınan önlemler kapsamında Kartepe Kayak Merkezi çevresinde atlı jandarma ekipleri göreve başladı. Özellikle yoğun olan Sisli Vadi bölgesinde devriye yapan atlı jandarmalar, yerli ve yabancı turistlerin güvenliğini sağlamak için görevlendirildi. Atlı jandarmalar, hem bölgedekilere uyarılarda bulundu hem de şüpheli gördükleri kişiler üzerinde kontroller yaptı. Özellikle çocuklar başta olmak üzere bölgeye gelenler, Defne ve Ürgen isimli jandarma atlarına ilgi gösterdi.