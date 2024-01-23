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        Atlı jandarmalar, Kartepe'de görevde

        KOCAELİ'de, Kartepe Kayak Merkezi çevresinde atlı jandarmalar göreve başladı. Defne ve Ürgen isimli jandarma atları, ilgi çekti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.01.2024 - 11:13 Güncelleme: 23.01.2024 - 11:15
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        Atlı jandarmalar, Kartepe'de görevde
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        KOCAELİ'de, Kartepe Kayak Merkezi çevresinde atlı jandarmalar göreve başladı. Defne ve Ürgen isimli jandarma atları, ilgi çekti.

        İl Jandarma Komutanlığı, Kartepe'de kış turizminin başlaması ile tedbirlerini artırdı. Alınan önlemler kapsamında Kartepe Kayak Merkezi çevresinde atlı jandarma ekipleri göreve başladı. Özellikle yoğun olan Sisli Vadi bölgesinde devriye yapan atlı jandarmalar, yerli ve yabancı turistlerin güvenliğini sağlamak için görevlendirildi. Atlı jandarmalar, hem bölgedekilere uyarılarda bulundu hem de şüpheli gördükleri kişiler üzerinde kontroller yaptı. Özellikle çocuklar başta olmak üzere bölgeye gelenler, Defne ve Ürgen isimli jandarma atlarına ilgi gösterdi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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