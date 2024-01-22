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        Kocaeli'de otomobilde çıkan yangın söndürüldü

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2024 - 23:49 Güncelleme: 22.01.2024 - 23:57
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        Kocaeli'de otomobilde çıkan yangın söndürüldü
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        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi.

        D-100 kara yolu İstanbul istikametinde seyreden Şinasi D. idaresindeki yabancı plakalı otomobilde Cumhuriyet Mahallesi mevkisinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Dumanları fark eden sürücü, aracı emniyet şeridine çekti.

        İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, otomobil kullanılamaz hale geldi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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