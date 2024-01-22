Kocaeli'de otomobilde çıkan yangın söndürüldü

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi.

D-100 kara yolu İstanbul istikametinde seyreden Şinasi D. idaresindeki yabancı plakalı otomobilde Cumhuriyet Mahallesi mevkisinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanları fark eden sürücü, aracı emniyet şeridine çekti.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, otomobil kullanılamaz hale geldi.

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