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        Kocaeli'de 6 düzensiz göçmen yakalandı

        Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde kovalamaca sonucu durdurulan araçta 6 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2024 - 21:40 Güncelleme: 21.01.2024 - 21:46
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        Kocaeli'de 6 düzensiz göçmen yakalandı
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        Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde kovalamaca sonucu durdurulan araçta 6 düzensiz göçmen yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre ekipler, ilçede uygulama sırasında durumundan şüphelendikleri aracı durdurmak istedi.

        Sürücüsü ''Dur'' ihtarına uymayarak kaçan araç, kovalamaca sonucu durduruldu.

        Araçta yapılan aramada 6 düzensiz göçmen olduğu tespit edildi.

        Olay yerinden kaçan K.C. ve H.U, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla Gebze'de düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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