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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Ghezzal'dan opsiyon reddi! - Beşiktaş Haberleri

        Ghezzal'dan opsiyon reddi!

        Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal sözleşmesindeki uzatma opsiyonun kaldırılmasına yönelik teklifi kabul etmedi. Cezayirli futbolcunun 20 maçta oynaması halinde sözleşmesi aynı koşullarda 1 yıl daha uzayacak

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        Giriş: 22.01.2024 - 15:15 Güncelleme: 22.01.2024 - 15:15
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        Ghezzal'dan opsiyon reddi!
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        Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ederken takımdaki mevcut isimlerle ilgili de sıcak gelişmeler yaşanıyor.

        Siyah-beyazlılarda kadro dışı bırakılsa da sonrasında takıma geri dönen Rachid Ghezzal'ın sözleşmesindeki opsiyonun kaldırılmasına yönelik görüşmelerden şimdilik olumlu sonuç çıkmadı.

        SÖZLEŞMEYE BAĞLI KALACAK

        Kontratı sezon sonunda bitecek olan Cezayirli futbolcunun bu sezon 20 maçta oynaması halinde sözleşmesi 1 yıl daha uzayacaktı. Siyah-beyazlılar bu opsiyonun kaldırılmasını önerirken Ghezzal'dan ret yanıtı geldi. 31 yaşındaki futbolcu sözleşmesine bağlı kalacağını yönetime iletti.

        Sakatlıklar nedeniyle 2 sezondur sahalardan sık sık uzak kalan Ghezzal, bu sezon tüm kulvarlarda 17 maçta forma şansı buldu.

        Beşiktaş'ın Leicester'dan önce kiralayıp sonra 3 milyon Euro'ya kadrosuna kattığı Ghezzal senelik 2.2 milyon Euro kazanıyor.

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