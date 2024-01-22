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        Haberler Gündem 3. Sayfa 8 yaşındaki çocuk metrelerce savruldu

        8 yaşındaki çocuk metrelerce savruldu

        Ankara'da 8 yaşındaki çocuğa otomobil çarptı, o anlar kameralara yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.01.2024 - 21:46 Güncelleme: 22.01.2024 - 21:56
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        8 yaşındaki çocuk metrelerce savruldu
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        Ankara'nın Polatlı ilçesinde, aniden yolun karşısına doğru koşan Gülhan K.'ya (8) hafif ticari araç çarptı. Gülhan'ın metrelerce savrularak yaralandığı kaza anı kameralara yansıdı.

        ANİDEN YOLUN KARŞISINA ÇIKTI

        Kaza öğlen saatlerinde 13 Eylül Caddesi'nde meydana geldi. Suriye uyruklu Gülhan K., aniden yolun karşısına doğru koşmaya başladı. Bu sırada cadde üzerinde seyir halinde olan hafif ticari araç, Gülhan K.'ya çarptı.

        Gülhan K., aracın çarpmasıyla metrelerce savruldu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Gülhan, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Polatlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan Gülhan K.'nın sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.

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        KAZA ANI KAMERADA

        Kazanı anı çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, Gülhan K.'nın aniden koşarak yolun karşısına geçmeye çalışırken hafif ticari aracın çarpması ile refüje doğru savrulduğu görülüyor.

        *Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.

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