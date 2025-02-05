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        Haberler Spor Futbol Türkiye Kupası Fenerbahçe - Erzurumspor FK maçı CANLI ANLATIM - Futbol Haberleri

        Fenerbahçe - Erzurumspor FK maçı CANLI ANLATIM

        Fenerbahçe - Erzurumspor FK maçı canlı anlatımı HTSPOR'da... Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 2. hafta maçında Fenerbahçe, sahasında Erzurumspor FK'yi konuk ediyor. Sarı-lacivertliler rotasyonlu bir kadro ile mücadeleye çıkarken, sahadan 3 puanla ayrılmayı hedefliyor.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 05.02.2025 - 19:31 Güncelleme: 05.02.2025 - 20:34
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        SAAT: 20.30

        STAT: Ülker

        HAKEM: Adnan Deniz Kayatepe

        YAYIN: A Spor

        Fenerbahçe: Ertuğrul, Skriniar, Çağlar, Djiku, Levent, İsmail, Amrabat, Mert Hakan, Cengiz Ünder, Talisca, Cenk.

        Erzurumspor FK: Göktuğ, Orhan, Mustafa Yumlu, Yakup, Salih, Azubuike, Özgür, Celal, Eren Tozlu, Sylla, Mamba.

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        Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 2. hafta maçında yarın Erzurumspor FK'yi konuk ediyor.

        İlk maçında konuk olduğu Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup eden Fenerbahçe, grupta 3 puanı bulunan 3 takımdan birisi.

        Gruptaki ilk maçında sahasında Göztepe'ye 1-0 yenilen Erzurumspor FK'nin ise henüz puanı bulunmuyor.

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        KADRODA ROTASYON

        Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, yoğun maç programı sebebiyle futbolcuları dinlendirmek adına Erzurumspor FK karşısında rotasyonlu bir kadro tercihinde bulundu.

        Lig maçlarında fazla şans bulamayan futbolcuların mücadelede ilk 11'de yer alıyor.

        KUPADA İLK RANDEVU

        İki ekip Türkiye Kupası'nda ilk kez kozlarını paylaşıyor. Fenerbahçe, Erzurumspor'un Süper Lig'de mücadele ettiği 2018-2019 ve 2020-2021 sezonlarında 4 kez karşılaştığı rakibine karşı 3 galibiyet, 1 beraberlik elde etti. Erzurum ekibi, 3 Mayıs 2021'den sonra ilk kez Kadıköy'de sahaya çıkacak.

        ERZURUMSPOR'UN KUPA YOLU

        Ziraat Türkiye Kupası'na bu sezon 4. Tur'dan katılan Erzurumspor FK, Ayvalıkgücü'nü 3-2'lik skorla geçti. Bir sonraki turda Sakaryaspor'u 2-0 mağlup eden mavi-beyazlılar, adını gruplara yazdırdı. Grupta son maçını evinde İstanbulspor'a karşı oynayacak.

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