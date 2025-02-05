Fenerbahçe - Erzurumspor FK maçı CANLI ANLATIM

SAAT: 20.30

STAT: Ülker

HAKEM: Adnan Deniz Kayatepe

YAYIN: A Spor

Fenerbahçe: Ertuğrul, Skriniar, Çağlar, Djiku, Levent, İsmail, Amrabat, Mert Hakan, Cengiz Ünder, Talisca, Cenk.

Erzurumspor FK: Göktuğ, Orhan, Mustafa Yumlu, Yakup, Salih, Azubuike, Özgür, Celal, Eren Tozlu, Sylla, Mamba.

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 2. hafta maçında yarın Erzurumspor FK'yi konuk ediyor.

İlk maçında konuk olduğu Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup eden Fenerbahçe, grupta 3 puanı bulunan 3 takımdan birisi.

Gruptaki ilk maçında sahasında Göztepe'ye 1-0 yenilen Erzurumspor FK'nin ise henüz puanı bulunmuyor.

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KADRODA ROTASYON

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, yoğun maç programı sebebiyle futbolcuları dinlendirmek adına Erzurumspor FK karşısında rotasyonlu bir kadro tercihinde bulundu.

Lig maçlarında fazla şans bulamayan futbolcuların mücadelede ilk 11'de yer alıyor.

KUPADA İLK RANDEVU

İki ekip Türkiye Kupası'nda ilk kez kozlarını paylaşıyor. Fenerbahçe, Erzurumspor'un Süper Lig'de mücadele ettiği 2018-2019 ve 2020-2021 sezonlarında 4 kez karşılaştığı rakibine karşı 3 galibiyet, 1 beraberlik elde etti. Erzurum ekibi, 3 Mayıs 2021'den sonra ilk kez Kadıköy'de sahaya çıkacak.