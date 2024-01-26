Kocaeli'de kafasına yük asansörü düşen işçi yaralandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde inşaat halindeki binada kafasına yük asansörü düşen işçi yaralandı.

Yavuz Selim Mahallesi 449. Sokak'taki inşaatta çalışan yabancı uyruklu Z.Ş.M'nin kafasına yük asansörü düştü.

Mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı işçi, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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