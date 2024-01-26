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        Kocaeli'de kafasına yük asansörü düşen işçi yaralandı

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde inşaat halindeki binada kafasına yük asansörü düşen işçi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2024 - 12:54 Güncelleme: 26.01.2024 - 13:04
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        Kocaeli'de kafasına yük asansörü düşen işçi yaralandı
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        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde inşaat halindeki binada kafasına yük asansörü düşen işçi yaralandı.

        Yavuz Selim Mahallesi 449. Sokak'taki inşaatta çalışan yabancı uyruklu Z.Ş.M'nin kafasına yük asansörü düştü.

        Mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralı işçi, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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