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        Kocaeli'nin su ihtiyacının karşılanması için çalışmalar sürüyor

        Kocaeli Valiliği, kentin su ihtiyacının karşılanması için başlatılan çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2024 - 09:39 Güncelleme: 26.01.2024 - 09:41
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        Kocaeli'nin su ihtiyacının karşılanması için çalışmalar sürüyor
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        Kocaeli Valiliği, kentin su ihtiyacının karşılanması için başlatılan çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

        Valilikten yapılan açıklamada, bilim, sanayi ve teknoloji üssü olan ve artan nüfusuyla Türkiye'nin önemli illerinden biri olan Kocaeli'nin, su kaynaklarının çoğalması amacıyla çeşitli projeler hayata geçirildiği belirtildi.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle açılışı gerçekleştirilen ve su tutulmaya başlanan İhsaniye Barajı'nın, bu noktada önemli bir su kaynağı olduğuna işaret edilen açıklamada, "DSİ tarafından yapımına devam edilen proje kapsamında, Kocaeli Karamürsel İçmesuyu Arıtma Tesisi ile Kocaeli Karamürsel Su İletim Tüneli işleri hızlı şekilde devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

        Projenin diğer bileşenlerinden olan Karamürsel içme suyu isale hattı işinin ihalesinin ise 25 Ocak tarihinde gerçekleştirildiği vurgulanan açıklamada, şunları kaydedildi:

        "Vali Seddar Yavuz'un da sık sık ziyaretlerini gerçekleştirdiği ve çalışmaları yerinde incelediği Kocaeli Karamürsel İçmesuyu Projesi, İhsaniye Barajından sağlanacak su ile Gölcük ve Karamürsel ilçelerimiz ile bu iki ilçe arasındaki sahil şeridinde yer alan yerleşimlerin uzun vadede içme ve kullanma suyu teminini sağlayacaktır. Proje kapsamında yapımı tamamlanmış olan baraj inşaatının yanı sıra, 100 bin metreküp/gün kapasiteli konvansiyonel arıtma tesisi, 2 bin 768 metre uzunluğunda 2600 mm çaplı tünel ve 15,6 kilometre uzunluğunda içme suyu isale hattı yapılacaktır. Projenin ilk etabında İhsaniye Barajı'ndan alınacak su ile yılda 15,26 hm3 içme suyu faydası sağlanacak olup, diğer su kaynağı olan Avcıdere Barajı'nın da yapılmasıyla fayda yılda 25,44 hm3 olacaktır."

        Galeri
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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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