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        Kocaeli'de pikaba çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde pikaba çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2024 - 09:17 Güncelleme: 26.01.2024 - 09:17
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        Kocaeli'de pikaba çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
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        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde pikaba çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Tatlıkuyu Mahallesi D-100 güney yan yolu Ankara istikametinde A.B. idaresindeki 34 NRA 37 plakalı pikap ile S.N. yönetimindeki 41 ARV 406 plakalı otomobil çarpıştı.

        Kazada çarpışmanın şiddetiyle otomobil sürücüsü yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay gelen sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralı sürücü, ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Pikap sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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