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        Kocaeli'de kumar oynayan 4 kişiye para cezası verildi

        Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde kumar oynarken yakalanan 4 kişiye 25 bin 700 lira idari para cezası kesildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2024 - 00:08 Güncelleme: 26.01.2024 - 00:08
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        Kocaeli'de kumar oynayan 4 kişiye para cezası verildi
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        Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde kumar oynarken yakalanan 4 kişiye 25 bin 700 lira idari para cezası kesildi.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, umuma açık eğlence ve istirahat yerlerine yönelik denetimde E.T'ye ait iş yerinde kumar oynandığı tespit edildi.

        Polis ekipleri iş yeri sahibi E.T. hakkında adli işlem başlatırken, kumar oynadığı belirlenen 4 kişiye ise 25 bin 700 lira idari para cezası uygulandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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