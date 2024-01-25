Alman basını duyurdu: Sacha Boey için transfer görüşmeleri başladı!
Galatasaray'da ara transfer döneminde önemli takımlar ile adı anılan Fransız sağ bek Sacha Boey'un yeni adresi belli oluyor. Alman basını Sacha Boey'in yeni takımını duyurdu ve görüşmelere başlandığını bildirdi. İşte detaylar...
Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Galatasaray'da takımın kilit isimlerinden Sacha Boey için flaş bir gelişme yaşandı.
Sky'ın haberine göre, Bayern Münih, başarılı sağ bek oyuncusu için Galatasaray'la transfer görüşmelerine başladı.
Galatasaray, Sacha Boey için 20-25 milyon euro arasında bonservis bedeli talep ediyor.
MAÇ KADROSUNA ALINMADI
23 yaşındaki oyuncu Galatasaray'ın bugün Süper Lig'de İstanbulspor karşısında oynadığı maçın kadrosuna alınmadı. Teknik direktör Okan Buruk maç öncesinde oyuncu için "Sacha ayağında bir ağrı hissettiğini, oynayabilecek durumda olmadığını söyledi. O yüzden maç öncesi değşişklik yaptık." ifadelerini kullandı.
Galatasaray ile sözleşmesi 2025 yılına kadar devam eden Sacha Boey, bu sezon Galatasaray'da 31 maça çıkarken 2 kez gol sevinci yaşadı.