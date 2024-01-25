Alman basını duyurdu: Sacha Boey için transfer görüşmeleri başladı!

23 yaşındaki oyuncu Galatasaray'ın bugün Süper Lig'de İstanbulspor karşısında oynadığı maçın kadrosuna alınmadı. Teknik direktör Okan Buruk maç öncesinde oyuncu için "Sacha ayağında bir ağrı hissettiğini, oynayabilecek durumda olmadığını söyledi. O yüzden maç öncesi değşişklik yaptık." ifadelerini kullandı.

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Galatasaray ile sözleşmesi 2025 yılına kadar devam eden Sacha Boey, bu sezon Galatasaray'da 31 maça çıkarken 2 kez gol sevinci yaşadı.